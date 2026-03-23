Entrevista
Christian Gálvez responde a las críticas que recibió por su relación con Patricia Pardo: "Al amor no se le ponen matemáticas"
Tras 15 años de relación con su expareja Almudena Cid, Christian Gálvez comenzó un romance con su actual esposa, la presentadora Patricia Pardo. Un inicio de relación por el que tuvo que hacer frente a numerosas críticas.
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Christian Gálvez, el presentador que triunfó de la mano de Pasapalabra, visita el plató de Y ahora Sonsoles para recordar sus inicios, sus fracasos y el mayor logro de su vida: su familia. Hoy, nos cuenta cómo su mujer, Patricia Pardo, y su hijo Luca le sacaron de la oscuridad.
Durante la peor etapa de su vida, en la que se enfrentó a fracasos profesionales, un divorcio y rupturas de amistad, conoció a la persona que logró devolverle a la vida. "Dios puso un ángel en mi camino, que se llama Patricia Pardo", confiesa.
Patricia fue su salvación, pero durante el inicio de su relación tuvo que hacer frente a muchas críticas. "Se dijo que llevábamos tiempo solapando relaciones y eso es mentira", afirma, "aquel que le ponga matemáticas o calendarios al amor es que no ha amado en su puñetera vida".
La noticia salió a la luz antes de que ellos se lo contaran a su entorno, algo que no les gustó. "No nos dio tiempo", recuerda Christian Gálvez. Sin embargo, nada frenó su amor y al poco tiempo se casaron en secreto. "Desde que me presento a sus hijos ya estábamos casados", afirma.
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Hoy, Christian Gálvez mantiene que Patricia ha sido el ángel que le ha devuelto la fe, el amor y la vida. ¡No te pierdas su entrevista en el vídeo!
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