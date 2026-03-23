Christian Gálvez responde a las críticas que recibió por su relación con Patricia Pardo: "Al amor no se le ponen matemáticas"

Christian Gálvez, el presentador que triunfó de la mano de Pasapalabra, visita el plató de Y ahora Sonsoles para recordar sus inicios, sus fracasos y el mayor logro de su vida: su familia. Hoy, nos cuenta cómo su mujer, Patricia Pardo, y su hijo Luca le sacaron de la oscuridad.

Durante la peor etapa de su vida, en la que se enfrentó a fracasos profesionales, un divorcio y rupturas de amistad, conoció a la persona que logró devolverle a la vida. "Dios puso un ángel en mi camino, que se llama Patricia Pardo", confiesa.

Patricia fue su salvación, pero durante el inicio de su relación tuvo que hacer frente a muchas críticas. "Se dijo que llevábamos tiempo solapando relaciones y eso es mentira", afirma, "aquel que le ponga matemáticas o calendarios al amor es que no ha amado en su puñetera vida".

La noticia salió a la luz antes de que ellos se lo contaran a su entorno, algo que no les gustó. "No nos dio tiempo", recuerda Christian Gálvez. Sin embargo, nada frenó su amor y al poco tiempo se casaron en secreto. "Desde que me presento a sus hijos ya estábamos casados", afirma.

Hoy, Christian Gálvez mantiene que Patricia ha sido el ángel que le ha devuelto la fe, el amor y la vida. ¡No te pierdas su entrevista en el vídeo!