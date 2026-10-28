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ÚLTIMA HORA: Al menos 50 muertos en un choque de un AVE y un Iryo en Toledo

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"Es un auténtico caos": voluntarios en Urda socorren a los heridos del accidente de tren

Los vecinos de Urda se vuelcan con los afectados por el accidente ferroviario y acuden al punto habilitado para atender a los heridos para colaborar en las labores de asistencia. Hablamos con dos de ellos.

Voluntarios de Urda

Los voluntarios de Urda que socorren a los heridos del accidente de tren

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Anna Martín
Publicado:

La colisión entre un tren AVE y un Iryo a la altura de Urda y Los Yébenes, en Toledo, ha dejado numerosas víctimas y heridos.

Todos los heridos han sido evacuados de los trenes y ahora se procede al levantamiento de los cadáveres, mientras se traslada a los heridos a centros médicos, hospitales y puntos habilitados. Nuestro compañero Gonzalo del Prado se encuentra en el lugar al que están trasladando a los heridos leves y menos graves en el municipio de Urda.

Allí se encontraban Juan y Sonia, dos de los voluntarios que se han acercado hasta la zona para ayudar en las labores de asistencia. Ambos describen la situación como un "auténtico caos". Aseguran que son muchos los voluntarios que están acudiendo a Urda para ayudar a los afectados.

"Hay cerca de 200 personas, si no más, y siguen llegando"

Sonia explicaba que en el punto habilitado para atender a los heridos había cerca de 200 personas, si no más. Aunque confirmaba que "siguen llegando". De hecho, mientras nos contaba esto, una cola de ambulancias se acumulaba a su llegada a la zona.

La voluntaria aseguraba que todos los heridos que había podido ver se encontraban "como en una nube, como si no hubiera pasado", describiendo así el estado de shock en el que, según explica, todavía se encuentran tras el accidente.

Desde heridas leves hasta fracturas de costillas, brazos y piernas eran algunos de los diagnósticos de los pasajeros que llegaban hasta allí. Unos casos que, según asegura, se estaban atendiendo sin parar, con la llegada constante de ambulancias, desde las nueve de la mañana.

"Allí no nos dejaron pasar", explicaba Sonia sobre el lugar del accidente, hasta donde se habían desplazado. Sin embargo, aseguraba: "Nos dijeron que lleváramos agua y mantas y hemos venido aquí".

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