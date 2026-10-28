El presidente de la Asociación de Ingenieros de Caminos, sobre la colisión de Toledo: "Es lo más grave que ha existido en un accidente"

El catedrático de Ingeniería Química y Materiales Ricardo Díaz, que ya había conectado con el programa al inicio de la mañana, cuando apenas conocíamos la noticia de la colisión entre los dos trenes a la altura de Urda, en Toledo, volvía a intervenir en directo cuando ya conocíamos una cifra de fallecidos que iba en aumento, a pesar de que en su primera llamada con 'Espejo Público' todavía esperaba que no fuese así.

Ahora, con los datos de los que se parte, que apuntan a un alcance de un tren AVE a un Iryo que estaba parado en esa misma vía, Susanna Griso le preguntaba qué puede estar pasando en España para tener que lamentar un segundo accidente ferroviario de gran magnitud en lo que llevamos de año, diez meses después del anterior.

"En seguridad industrial la estadística manda y, cuando las cosas se hacen bien, puedes tener accidentes, pero por causas de azar. Cuando no se hacen como se deben, hay una causa raíz importante y se producen accidentes de forma reiterada", afirma. Para él, el accidente es una "evidencia de que no se están haciendo las cosas bien".

Asegura que "hay muchos fallos en cadena", mientras explica que un fallo en la detección de que hay un cantón de la vía ocupado impide avisar al otro tren de que hay un obstáculo y, por tanto, activar el frenado del tren que se aproxima para evitar la colisión.

"Si me llegan a preguntar esto ayer, hubiera dicho que era imposible"

El presidente de la Asociación de Ingenieros de Caminos, José Trigueros, ya dijo tras el accidente de Adamuz que la posibilidad de volver a ver un accidente similar era "muy baja". Sin embargo, diez meses después, lamentamos uno nuevo. Manteniendo su teoría de aquel momento, afirma: "A mí, si me llegan a preguntar esto ayer, hubiera dicho que era imposible que se produjera porque para mí este es mucho más grave".

Trigueros añadía, al valorar la gravedad del accidente, que "si fallan los sistemas de seguridad de una vía ferroviaria y se puede permitir el error humano, la verdad es que no tenemos un buen sistema de seguridad". Asegura que "no puede ser" que no se detecte desde la central de seguridad de Adif la parada de un tren en ese tramo.

"El mantenimiento tiene que ser preventivo, no a posteriori"

Llega incluso a calificar lo ocurrido como "lo más grave que ha existido en un accidente", ya que considera que el sistema debe asegurar que no puedan alcanzarse dos trenes. Diferenciaba lo ocurrido del descarrilamiento de Adamuz y aseguraba que, en este caso, "se pone en duda todo el sistema de seguridad de nuestra red ferroviaria".

"Hay que hacérselo mirar", reflexionaba mientras solicitaba un refuerzo de los protocolos de seguridad, que, según afirma, si se han cumplido, han demostrado que fallan.

El presidente de la Asociación de Ingenieros de Caminos ha concluido mostrando su total "preocupación" y ha reclamado que el mantenimiento se haga "preventivo y no a posteriori".

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