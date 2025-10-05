Antena 3 LogoAntena3
Chicles, bolígrafos o slime: cómo eliminar las manchas de la vuelta al cole que parecen imposibles

Ordenatriz nos cuenta cómo podemos quitar las manchas indeseadas que aparecen en la ropa de los niños al volver del colegio. ¡No desesperes porque tiene solución!

Ordenatriz

Tras un mes de vuelta al colegio, los niños ya acumulan no solo deberes y juegos, sino también manchas imposibles en ropa, juguetes y hasta en la piel. Para salvar a los padres, nuestra Ordenatriz nos trae sus mejores trucos caseros para borrar esas huellas que a veces parecen imborrables.

La tinta de bolígrafo es una de las enemigas más frecuentes. Ordenatriz asegura que se puede eliminar de la ropa con leche caliente o alcohol, y si se trata de una tinta especialmente complicada, con alcohol isopropílico, un producto barato y fácil de conseguir. En la piel, lo mejor es aplicar aceite y dejar actuar y, si la mancha no cede, podemos usar un poco de laca.

En este caso de que la mancha del bolígrafo esté sobre un juguete, la solución está en la crema para el acné. Podemos aplicarla y dejarla actuar durante todo el día.

Para el clásico chicle en el pelo, nada de tijeras: bastará con un poco de aceite para retirarlo sin dolor. Si el problema está en la ropa, conviene recurrir al hielo o, en su defecto, a la laca y un cuchillo sin filo.

El césped en los pantalones vaqueros se limpia fácilmente con vinagre de limpieza, mientras que el temible slime se combate con vinagre o, en último caso, con aceite.

Ordenatriz nos da todos sus trucos en los que el aceite es el gran aliado. ¡No te pierdas todo lo que nos ha contado en el vídeo de arriba!

