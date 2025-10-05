SEMANA DEL 6 AL 10 DE OCTUBRE
Avance semanal de Sueños de libertad: Begoña le revela a Gabriel que está embarazada, ¿cómo reaccionará él?
La relación entre la pareja será puesta a prueba mientras el abogado sigue bajo presión para avanzar en su venganza contra los De la Reina.
Viene una semana clave en Sueños de libertad. Las emociones serán intensas especialmente en la casa De la Reina, donde Begoña se enfrentará a una noticia inesperada: ¡Está embarazada!
La joven se quedará en shock. La relación con Gabriel no pasa por su mejor momento y además no está casada. Tras muchas dudas, la enfermera decidirá contárselo todo a Gabriel. ¿Cómo reaccionará él?
Por su parte, el abogado también tendrá otros problemas por lo que preocuparse. Brossard le está presionando para que mueva ficha en su plan para acabar para hundir para siempre a Perfumerías De la Reina.
Con Tasio, ocupando la silla de director, ahora le toca acercarse a él para manipularlo. ¿Lo logrará?
Por otro lado, llegarán buenas noticias para Cristina e Irene: encontrarán a José,el padre biológico de la joven. El hombre regresará malherido y Gaspar lo encontrará malherido en el suelo. ¿Qué le habrá pasado? ¿Se pondrá bien?
Además, Emma Govantes, una actriz famosa, que es amiga de Carmen, va a ser la imagen de Pasión Oculta. ¿Conseguirán que aumenten las ventas?
Además, Digna le confesará Andrés y a Begoña toda la verdad sobre la muerte de Jesús. ¡Les desvelará que ella mató al joven en defensa propia! ¿Qué pasará ahora?
Por otro lado, Marta intentará sacar fuerzas para ponerse bien y deja a un lado la bebida mientras Luis y Luz mantendrán una conversación y sobre su relación. ¿Se darán una nueva oportunidad o será la ruptura definitiva de #Lulú?
¡No te lo pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad!
