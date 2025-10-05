Avance semanal de Sueños de libertad: Begoña le revela a Gabriel que está embarazada, ¿cómo reaccionará él?

Viene una semana clave en Sueños de libertad. Las emociones serán intensas especialmente en la casa De la Reina, donde Begoña se enfrentará a una noticia inesperada: ¡Está embarazada!

Begoña y Luz en el capítulo 410 de Sueños de libertad | Manu Fiestas

La joven se quedará en shock. La relación con Gabriel no pasa por su mejor momento y además no está casada. Tras muchas dudas, la enfermera decidirá contárselo todo a Gabriel. ¿Cómo reaccionará él?

Por su parte, el abogado también tendrá otros problemas por lo que preocuparse. Brossard le está presionando para que mueva ficha en su plan para acabar para hundir para siempre a Perfumerías De la Reina.

Con Tasio, ocupando la silla de director, ahora le toca acercarse a él para manipularlo. ¿Lo logrará?

Por otro lado, llegarán buenas noticias para Cristina e Irene: encontrarán a José,el padre biológico de la joven. El hombre regresará malherido y Gaspar lo encontrará malherido en el suelo. ¿Qué le habrá pasado? ¿Se pondrá bien?

Irene, José y Cristina en el capítulo 409 de Sueños de libertad | Manu Fiestas

Además, Emma Govantes, una actriz famosa, que es amiga de Carmen, va a ser la imagen de Pasión Oculta. ¿Conseguirán que aumenten las ventas?

Emma Govantes en el capítulo 410 de Sueños de libertad | Jose Alberto Puertas

Además, Digna le confesará Andrés y a Begoña toda la verdad sobre la muerte de Jesús. ¡Les desvelará que ella mató al joven en defensa propia! ¿Qué pasará ahora?

Andrés, Digna y Begoña en el capítulo 409 de Sueños de libertad | Jose Alberto Puertas

Por otro lado, Marta intentará sacar fuerzas para ponerse bien y deja a un lado la bebida mientras Luis y Luz mantendrán una conversación y sobre su relación. ¿Se darán una nueva oportunidad o será la ruptura definitiva de #Lulú?

