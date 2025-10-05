Antena 3 LogoAntena3
El emotivo reencuentro de Rosa con los invitados que la vieron debutar en Pasapalabra: “Fue una sorpresa y una alegría indescriptibles”

La concursante ha hecho equipo con la actriz y el cómico, su “primera y segundo escuderos” en el programa.

Rosa, en Pasapalabra

Julián López
A medida que Rosa va sumando programas en Pasapalabra, va sumando invitados con los que va haciendo equipo cada tres programas. Más de 200 programas dan para mucho, y era inevitable que, en algún momento, la concursante gallega vuelva a coincidir con caras conocidas.

Eso le ha pasado a Rosa en los últimos programas de Pasapalabra, en los que hemos vivido un reencuentro muy especial, sobre todo para la gallega. La concursante ha contado en sus filas con Candela Serrat y Txabi Franquesa, su “primera y segundo escuderos” respectivamente.

Rosa ha compartido su “sorpresa y alegría indescriptible” tras este emotivo reencuentro en Pasapalabra, pues resulta que Candela Serrat fue la primera cara que vio la concursante al superar la Silla Azul, convirtiéndose oficialmente en concursante de Pasapalabra, y haciendo equipo con la actriz y con Juan Peña.

Y, además, cuando se dio el relevo de invitados, Rosa coincidió con Txabi Franquesa y Lorena Gómez, coincidiendo en esta ocasión con el cómico, un reencuentro lleno de emociones para la concursante en el que “no pudo haber sido más feliz”.

Rosa ha agradecido tanto a sus primeros escuderos como a Iván Sánchez y Dafne Fernández, los otros dos invitados que hicieron equipo en estos programas con Manu, por todos los momentos tan felices que han vivido durante programa.

“Sois maravillosos, de esas personas que te reconfortan, reconectan, te empujan y te dejan huella”, ha escrito en sus redes Rosa.

