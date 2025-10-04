ASÍ HA SIDO EL ENLACE MÁS ESPERADO
Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan se casan en Sevilla: los detalles de la boda del año e invitados
Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan ya se han dado el Sí, quiero en Sevilla. La pareja ha reunido en la iglesia del Cristo de los Gitanos a 300 invitados entre los que se han encontrado algunos de los rostros más conocidos de España. Te contamos los detalles.
Ha llegado el día. Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan ya son marido y mujer tras darse el Sí, quiero en la Iglesia del Cristo de los Gitanos, en Sevilla, rodeados por todos los seres queridos que no han querido perderse este emotivo día para toda la Familia Alba.
La ceremonia religiosa ha comenzado pasado el mediodía con unos minutos de retraso debido al dispositivo de seguridad que se ha organizado alrededor del Santuario de Nuestro Padre Jesús de la Salud y María Santísima de las Angustias Coronada, un sitio de lo más especial para Cayetano ya que allí reposan parte de las cenizas de su madre. Esta no ha sido la única conexión familiar de la ceremonia, pues el párroco que ha oficiado el enlace, Ignacio Jiménez Sánchez-Dalp, también estuvo presente en la boda de doña Cayetana con Alfonso Diez y en la de los hermanos Fernando y Carlos Fitz-James Stuart.
De esta forma, el hijo de la Duquesa de Alba ha llegado del brazo de su hija Amina, quien ha ejercido de madrina, vistiendo de nuevo el uniforme de maestrante de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla, como hizo en su boda con Genoveva Casanova.
Asimismo, ha protagonizado un emotivo abrazo con su hermano, el duque de Alba, tras haber vivido unos meses de tensión.
Por su parte, una Bárbara radiante de blanco aparecía del brazo de su padre, el empresario libanés, Bachar Mirjan, en coche de caballos luciendo un impresionante vestido de novia de Navascués.
Una vez dentro del templo, los novios protagonizaron un romántico beso antes de comenzar a oficiarse el casamiento.
A la ceremonia han asistido grandes nosotros conocidos de nuestro país como Bertín Osborne, Paloma Segrelles, Carmen Lomana, Susanna Griso, Jaime Martínez-Bordiú, Alfonso Diez, Begoña Villacís, Olivia de Borbón y Julián Porras, Emilio Butragueño, Cayetana Rivera, Carmen Tello y Curro Romero o Hubertus von Hohenlohe y Simona Gandolfi, entre otros.
En cuanto a sus familiares, ha destacado la presencia de su hijo Luis Martínez de Irujo, Fernando y Carlos Fitz James Staurt junto a Belén Corsini y Sofía Palazuelo o los hermanos de Cayetano. El novio quería que sus cinco hermanos estuvieran presentes, pese a las rencillas ya superadas, pero finalmente el único que no ha acudido ha sido Jacobo Fitz-James Stuart.
Sí lo han hecho Carlos, Eugenia, Fernando y Alfonso Martínez de Irujo, que protagonizado una comentada imagen llegando antes de tiempo y entrando a un enlace previo.
Finalizada la ceremonia, la pareja ha abandonado la iglesia en carruaje y puesto rumbo a Carmona, donde se celebrará el convite en La Arroyuelas, una finca a media hora de Sevilla. Un lugar muy especial, puesto que Cayetana de Alba se lo dejó en herencia a su hijo.
