Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan se casan en Sevilla: los detalles de la boda del año e invitados

Ha llegado el día. Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan ya son marido y mujer tras darse el Sí, quiero en la Iglesia del Cristo de los Gitanos, en Sevilla, rodeados por todos los seres queridos que no han querido perderse este emotivo día para toda la Familia Alba.

Bárbara Mirjan y Cayetano Martínez de Irujo tras su boda en Sevilla | Gtres

La ceremonia religiosa ha comenzado pasado el mediodía con unos minutos de retraso debido al dispositivo de seguridad que se ha organizado alrededor del Santuario de Nuestro Padre Jesús de la Salud y María Santísima de las Angustias Coronada, un sitio de lo más especial para Cayetano ya que allí reposan parte de las cenizas de su madre. Esta no ha sido la única conexión familiar de la ceremonia, pues el párroco que ha oficiado el enlace, Ignacio Jiménez Sánchez-Dalp, también estuvo presente en la boda de doña Cayetana con Alfonso Diez y en la de los hermanos Fernando y Carlos Fitz-James Stuart.

Bárbara Mirjan y Cayetano Martínez de Irujo tras su boda en Sevilla | Gtres

De esta forma, el hijo de la Duquesa de Alba ha llegado del brazo de su hija Amina, quien ha ejercido de madrina, vistiendo de nuevo el uniforme de maestrante de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla, como hizo en su boda con Genoveva Casanova.

Cayetano Martínez de Irujo con su hija Amina antes de su boda | Gtres

Asimismo, ha protagonizado un emotivo abrazo con su hermano, el duque de Alba, tras haber vivido unos meses de tensión.

El abrazo entre Cayetano Martínez de Irujo y el duque de Alba | Gtres

Por su parte, una Bárbara radiante de blanco aparecía del brazo de su padre, el empresario libanés, Bachar Mirjan, en coche de caballos luciendo un impresionante vestido de novia de Navascués.

Bárbara Mirjan y su padre | Gtres

Una vez dentro del templo, los novios protagonizaron un romántico beso antes de comenzar a oficiarse el casamiento.

A la ceremonia han asistido grandes nosotros conocidos de nuestro país como Bertín Osborne, Paloma Segrelles, Carmen Lomana, Susanna Griso, Jaime Martínez-Bordiú, Alfonso Diez, Begoña Villacís, Olivia de Borbón y Julián Porras, Emilio Butragueño, Cayetana Rivera, Carmen Tello y Curro Romero o Hubertus von Hohenlohe y Simona Gandolfi, entre otros.

Bertín Osborne, invitado a la boda de Cayetano Martínez de Irujo | Gtres

Carme Lomana, invitada a la boda de Cayetano Martínez de Irujo | Gtres

En cuanto a sus familiares, ha destacado la presencia de su hijo Luis Martínez de Irujo, Fernando y Carlos Fitz James Staurt junto a Belén Corsini y Sofía Palazuelo o los hermanos de Cayetano. El novio quería que sus cinco hermanos estuvieran presentes, pese a las rencillas ya superadas, pero finalmente el único que no ha acudido ha sido Jacobo Fitz-James Stuart.

Fernando Fitz-James Stuart, Sofía Palazuelo el duque de Alba | Gtres

Luis Martínez de Irujo, hijo de Cayetano | Gtres

Sí lo han hecho Carlos, Eugenia, Fernando y Alfonso Martínez de Irujo, que protagonizado una comentada imagen llegando antes de tiempo y entrando a un enlace previo.

Fernando y Eugenia Martínez de Irujo | Gtres

Finalizada la ceremonia, la pareja ha abandonado la iglesia en carruaje y puesto rumbo a Carmona, donde se celebrará el convite en La Arroyuelas, una finca a media hora de Sevilla. Un lugar muy especial, puesto que Cayetana de Alba se lo dejó en herencia a su hijo.