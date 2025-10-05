Antena 3 LogoAntena3
“¿Tú crees que tú y yo nos entenderíamos?”: la seguridad de Mar lleva a Pablo López a gastar su megabloqueo

La voz de la almeriense motivó al cantante a dejar fuera de juego a sus compañeros y asegurarse su voz en su equipo.

Pablo López

Patri Bea
Publicado:

Mar pisó con fuerza en escenario de La Voz en sus Audiciones a ciegas. La visita previa de la cantante Diana Navarro le dio fuerzas para dejarse la piel en su actuación y con el tema ‘Me hubiese gustado’, logró conquistar a los cuatro coaches.

Mar no podía creerse que los cuatro la quisiesen en su equipo y no podía borrar la sonrisa de su cara después de su actuación. “Estabas muy nerviosa, pero eres especial y tienes algo mágico”, quiso recalcar Malú.

Sebastián Yatra suscribió las palabras de su compañera e intentó convencerla de que se fuese a su equipo: “Creo que, eligiendo las canciones correctas, nos puedes poner a llorar aquí a todos”.

Sin embargo, al ver que la competencia estaba reñida y al ver que Mar le decía con seguridad que lo entendía perfectamente, Pablo López no dudó en gastar su megabloqueo para dejar a sus compañeros fuera de juego. ¡Revive ese momentazo dándole al play al vídeo de arriba!

Los talents de la segunda gala de La Voz comparten los mensajes de ánimo que recibieron antes de su Audición

Pablo López

