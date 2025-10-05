“¿Tú crees que tú y yo nos entenderíamos?”: la seguridad de Mar lleva a Pablo López a gastar su megabloqueo

Mar pisó con fuerza en escenario de La Voz en sus Audiciones a ciegas. La visita previa de la cantante Diana Navarro le dio fuerzas para dejarse la piel en su actuación y con el tema ‘Me hubiese gustado’, logró conquistar a los cuatro coaches.

Mar no podía creerse que los cuatro la quisiesen en su equipo y no podía borrar la sonrisa de su cara después de su actuación. “Estabas muy nerviosa, pero eres especial y tienes algo mágico”, quiso recalcar Malú.

Sebastián Yatra suscribió las palabras de su compañera e intentó convencerla de que se fuese a su equipo: “Creo que, eligiendo las canciones correctas, nos puedes poner a llorar aquí a todos”.

Sin embargo, al ver que la competencia estaba reñida y al ver que Mar le decía con seguridad que lo entendía perfectamente, Pablo López no dudó en gastar su megabloqueo para dejar a sus compañeros fuera de juego. ¡Revive ese momentazo dándole al play al vídeo de arriba!