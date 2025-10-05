Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Emparejados | Carmen Morales y Shaila Dúrcal

Carmen Morales: “Al escuchar la música de nuestros padres todavía siento una puñaladita”

Las hijas de Rocío Dúrcal y Antonio Morales han desvelado lo que sienten al escuchar el legado musical de sus padres.

Carmen Morales: “Al escuchar la música de nuestros padres todavía siento una puñaladita”

Publicidad

Carmen Pardo
Publicado:

Joaquín y Susana han querido saber si las hermanas Dúrcal escuchan las canciones de sus padres.

Ambas confiesan que, a pesar de los años, todavía sienten nostalgia al escuchar canciones interpretadas por Rocío Dúrcal o Junior.

Shaila Dúrcal ha revelado que antes de ir al programa se ha puesto la música de su madre en el tren, por su parte Carmen Morales se ha mostrado muy orgullosa del legado musical de sus padres, pero todavía no puede evitar “una puñaladita” al oír sus canciones.

Antena 3» Programas» Emparejados

Publicidad

Programas

Carmen Morales: “Al escuchar la música de nuestros padres todavía siento una puñaladita”

Carmen Morales: “Al escuchar la música de nuestros padres todavía siento una puñaladita”

Bacalao gratinado con guisantes

Arguiñano: receta de bacalao al horno con guisantes y muselina

Sebastián Yatra

Sebastián Yatra cuenta cómo surgió la letra de uno de sus mayores éxitos: “Representa mucho para mí”

Los últimos rumores sobre Lucas, de Andy y Lucas, que han provocado la respuesta de su entorno: ¿trata mal a su equipo?
Lo vemos

Los últimos rumores sobre Lucas, de Andy y Lucas, que han provocado la respuesta de su entorno: ¿trata mal a su equipo?

Carmen y Shaila: el gran legado familiar de Rocío Dúrcal y Junior
Crónica | Carmen Morales y Shaila Dúrcal

Carmen y Shaila: el gran legado familiar de Rocío Dúrcal y Junior

La confesión de Susana Saborido: “Yo no llegué virgen al matrimonio”
Emparejados | Carmen Morales y Shaila Dúrcal

La confesión de Susana Saborido: “Yo no llegué virgen al matrimonio”

Ante la pregunta de Anna Simon, la presentadora de Emparejados no ha dudado en responder sobre si llego con la virginidad o no al altar.

La emotiva historia de Pablo Tovar
Emparejados | Carmen Morales y Shaila Dúrcal

La emotiva historia de Pablo Tovar tras su accidente de moto: “El deporte me ha salvado la vida”

El protagonista del ¿Quién es quién? ha relatado cómo cambio su vida a los 21 años tras un accidente de moto que le dejó en silla de ruedas.

¿Cuál es el peor defecto de Carmen Morales y Shaila Dúrcal? Las hijas de Rocío Dúrcal se sinceran

¿Cuál es el peor defecto de Carmen Morales y Shaila Dúrcal? Las hijas de Rocío Dúrcal se sinceran

La crítica de Susana Saborido a Joaquín: “Te gusta tanto Jennifer López que te están convirtiendo en ella”

La crítica de Susana Saborido a Joaquín: “Te gusta tanto Jennifer López que te están convirtiendo en ella”

La confesión de Carmen Morales y Shaila Dúrcal: “Nos cabreó que dijeran que nuestro padre estaba liado con Juan Gabriel”

La confesión de Carmen Morales y Shaila Dúrcal: “Nos cabreó que dijeran que nuestro padre estaba liado con Juan Gabriel”

Publicidad