Carmen Morales: “Al escuchar la música de nuestros padres todavía siento una puñaladita”

Joaquín y Susana han querido saber si las hermanas Dúrcal escuchan las canciones de sus padres.

Ambas confiesan que, a pesar de los años, todavía sienten nostalgia al escuchar canciones interpretadas por Rocío Dúrcal o Junior.

Shaila Dúrcal ha revelado que antes de ir al programa se ha puesto la música de su madre en el tren, por su parte Carmen Morales se ha mostrado muy orgullosa del legado musical de sus padres, pero todavía no puede evitar “una puñaladita” al oír sus canciones.