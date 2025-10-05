Antena 3 LogoAntena3
Durante la tertulia de actualidad

Tamara Falcó entra en la polémica sobre el síndrome post aborto: "Hay unos estudios"

Juan del Val, Nuria Roca y Cristina Pardo han mostrado sus discrepancias con su compañera, que sí ve evidencias científicas sobre las consecuencias físicas y psíquicas de interrumpir un embarazo.

Tamara Falcó entra en la polémica sobre el síndrome post aborto: "Hay unos estudios"

Alberto Mendo
Publicado:

La tertulia de actualidad de El Hormiguero ha abordado las numerosas polémicas políticas de los últimos días, entre ellas la relacionada con el aborto que ha surgido a partir de una iniciativa del Ayuntamiento de Madrid. Pablo Motos ha explicado que el PP decidió apoyar la propuesta de Vox para que las mujeres que soliciten la interrupción de su embarazo sean informadas sobre los riesgos que conlleva para su salud, alegando que existen estudios científicos que avalan un síndrome post aborto. Sin embargo, el alcalde, José Luis Martínez Almeida, ha rectificado su posición sobre ese trastorno reconociendo que no tiene evidencia científica.

El tema ha desencadenado un fuerte debate entre los colaboradores, especialmente cuando Tamara Falcó ha leído un estudio que demuestra que sí existen consecuencias físicas y psicológicas derivadas de un aborto. Juan del Val, Nuria Roca y Cristina Pardo han discrepado y han puesto el foco en que el PP y Vox querían que la información fuera obligatoria "de algo que no existe".

Tamara ha insistido en el informe que ha leído en directo: "Está publicado". "Tengo amigas que han abortado y, después, han tenido ciertas secuelas, de una forma u otra", ha destacado para defender que "hay unos estudios" que avalan ese presunto síndrome.

