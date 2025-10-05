Antena 3 LogoAntena3
Susana Saborido se sincera con Joaquín: “Yo tengo más de una fantasía sexual”

Los presentadores de Emparejados han respondido a la pregunta de las invitadas sobre cuál sería la fantasía sexual que les gustaría cumplir.

Carmen Pardo
Publicado:

Susana Saborido ha sido espontánea ante la pregunta formulada por Carmen Morales y Shaila Dúrcal, “¿solo una fantasía?”, ha preguntado la presentadora de Emparejados a las invitadas.

Joaquín por su parte tiene clara su fantasía sexual, un trío con Jennifer López, aunque en esta ocasión ha intentado convencer a Susana Saborido explicándole cómo sería su fantasía, “nosotros ahí y ella cantando, sería hasta romántico”, le ha propuesto el presentador a su mujer.

Sobre los personajes que incorporaría Susana Saborido a su fantasía sexual están Batman o Aquaman, una revelación que le ha dado pie a Joaquín a bromear sobre los superhéroes que su mujer quiere llevarse a la cama.

Las hijas de Rocío Dúrcal y Antonio Morales han desvelado lo que sienten al escuchar el legado musical de sus padres.

Karlos Arguiñano propone una versión delicada del bacalao: gratinado con muselina sobre guisantes cocinados lentamente. Una alternativa distinta al clásico bacalao.

