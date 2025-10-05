Antena 3 LogoAntena3
El pasado de Pelin vuelve para destrozarlo todo, esta noche en Una nueva vida

Serter vuelve a su vida y la hace temblar. ¿Qué esconde realmente? Descúbrelo esta noche en Una nueva vida, a las 22:00h en Antena 3.

Pelin

El pasado de Pelin regresa para atormentarla. Una simple llamada de teléfono de Serter, su ex, es suficiente para que ella pierda por completo el control. Se pone muy nerviosa, grita a todo el mundo y su comportamiento hace que su prima Piril sospeche que está ocultando algo muy grave.

Piril no la deja en paz y la acorrala: "¿Quién es Serter?". Pelin intenta quitarle importancia, diciendo que fue algo pasajero, pero su nerviosismo la delata.

Es entonces cuando Piril hace la pregunta más esperada: “¡No me digas que el padre del bebé es otro!”. Pero Pelin no responde. En lugar de negarlo, se derrumba, grita y la echa de la habitación, dejando la duda en el aire.

¿Es Ferit el verdadero padre del hijo que espera Pelin? No te pierdas Una nueva vida, esta noche a las 22:00h en Antena 3. O si no puedes esperar… adelántate ya en atresplayer.

Series

