Emparejados | Carmen Morales y Shaila Dúrcal

La confesión de Carmen Morales y Shaila Dúrcal: “Nos cabreó que dijeran que nuestro padre estaba liado con Juan Gabriel”

Carmen Morales y Shaila Dúrcal se han lanzado a relatar el momento más doloroso que han vivido con la prensa.

Carmen Pardo
Publicado:

Las invitadas de Emparejados han demostrado que son unas mujeres valientes y no han dudado a enfrentarse a las preguntas más comprometidas de Joaquín y Susana.

Shaila Dúrcal: “Cuando se meten con mi familia, saco las garras, me pongo muy bélica”

Las hijas de Rocío Dúrcal han relatado el momento más doloroso que han vivido con la prensa sobre su familia. Carmen Morales se ha definido como una mujer sincera, “hubo una época en la que dijeron que nosotras nos llevábamos mal”, ha asegurado la hija mayor de Rocío Dúrcal.

Sobre su familia, lo que más las cabreó de las publicaciones en prensa, fue que dijeran que su padre había estado liado con Juan Gabriel.

La emoción de las hijas de Rocío Dúrcal al interpretar ‘La gata bajo la lluvia’

Shaila Dúrcal: “Cuando se meten con mi familia, saco las garras, me pongo muy bélica”

