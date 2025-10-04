La confesión de Carmen Morales y Shaila Dúrcal: “Nos cabreó que dijeran que nuestro padre estaba liado con Juan Gabriel”

Las invitadas de Emparejados han demostrado que son unas mujeres valientes y no han dudado a enfrentarse a las preguntas más comprometidas de Joaquín y Susana.

Las hijas de Rocío Dúrcal han relatado el momento más doloroso que han vivido con la prensa sobre su familia. Carmen Morales se ha definido como una mujer sincera, “hubo una época en la que dijeron que nosotras nos llevábamos mal”, ha asegurado la hija mayor de Rocío Dúrcal.

Sobre su familia, lo que más las cabreó de las publicaciones en prensa, fue que dijeran que su padre había estado liado con Juan Gabriel.