Buscan a un joven con autismo desaparecido en Bustarviejo (Madrid) durante una excursión

El chico, de 22 años, se extravió cuando regresaba de un paseo por la zona en la que participaba junto a un grupo de compañeros.

Tania Taboada
Publicado:

Agentes de la Guardia Civil y efectivos de emergencia, con la colaboración e decenas de voluntarios, buscan a Carlos N.N, un joven con trastorno del espectro autista desaparecido durante una excursión en Bustarviejo, un municipio de Madrid.

Según ha informado en la madrugada de este sábado el 112 de la Comunidad de Madrid en la red social X, para coordinar el dispositivo de búsqueda se ha establecido un Puesto de Mando Avanzado en la zona.

Según ha avanzado el 112, en este plan participan Bomberos de la Comunidad de Madrid, Agentes Forestales, el equipo de rescate en montaña (ERIVE), distintas agrupaciones de Protección Civil, la Guardia Civil, el SUMMA 112, Cruz Roja y efectivos de la Policía Local.

El joven se extravió mientras regresaba de una excursión por la zona en la que participaba junto a un grupo de compañeros.

