Blanca y Roberto llevan 25 años juntos, pero no pueden permitirse vivir juntos: "Ambos tenemos personas a nuestro cargo"

Nunca han vivido juntos y, no porque no quieran, sino porque no pueden. Hoy, Blanca y Roberto nos cuentan las dificultades que han enfrentado durante 25 años de relación que han hecho su convivencia imposible.

Independizarse con una pareja puede ser difícil para muchos e, incluso, puede alargarse algunos años. En el caso de Roberto y Blanca ha sido imposible. Ambos llevan 25 años juntos y nunca han podido irse a vivir juntos.

Roberto vive con su madre porque esta no puede permitirse pagar la casa sola con su pensión. Por su parte, Blanca vive con su tía, que tiene una discapacidad psíquica.

El trabajo de Roberto no hace posible que se vayan a vivir juntos, ya que Blanca no trabaja debido a una lesión en la columna. "Siempre hemos tenido dificultades económicas y por eso nunca hemos dado el paso", nos cuentan.

Esta situación pone muy difícil que Blanca y Roberto puedan formar la familia con la que siempre han soñado: "Es complicado tener una relación tan larga en la que no se vive en la misma casa".

Tras 25 años de relación, Roberto y Blanca aún sueñan con poder dormir juntos cada noche, algo que sus bolsillos no les permiten. ¡Su historia al completo, en el vídeo de arriba!

