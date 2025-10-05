Un primer grupo de 21 españoles de la Flotilla llegarán este domingo a España desde Israel

Un grupo de 21 activistas españoles de los 49 que formaban parte de la Flotilla Global Sumud retenidos por Israel saldrán este domingo de Tel Aviv. Así lo ha avanzado el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares.

En una entrevista en TVE recogida por EFE, el ministro ha señalado que, los retenidos que regresarán a España desde Israel "si nada se tuerce", son aquellos que han firmado el acuerdo aceptando que la entrada en el país fue ilegal.

Albares ha confirmado que este primer grupo llegará este mismo domingo a España, aunque no ha querido precisar la hora exacta, y ha asegurado que los 29 activistas españoles restantes regresarán en los próximos días de Israel. Fuentes de ERC han confirmado que uno de los activistas que forman parte del grupo es el edil republicano Jordi Coronas.

Acuerdo de repatriación

Según ha indicado Albares, el Ministerio de Asuntos Exteriores ha llegado a un acuerdo para repatriar a estos primeros 21 españoles y ha organizado todo el dispositivo para que puedan volar. "Tenemos el acuerdo de las autoridades israelíes y si nada se tuerce, hoy mismo, a lo largo del día llegarían a España", ha apuntado Albares, quien ha insistido en mostrarse prudente para que "no se malogre nada en el último momento" y ha dicho que "hasta que no estén en el avión no podemos confirmarlo cien por cien".

También ha añadido que el cónsul español en Tel Aviv ha acudido este domingo a la prisión de Saharonim, en el desierto de Neguev, donde fueron retenidos los cerca de 450 activistas de diversas nacionalidades que viajaban en la Flotilla. En cuanto a las condiciones que tenían los tripulantes dentro de la cárcel, Albares ha preferido no contestar hasta que salga el último español en libertad, pero ha recalcado que el Ministerio está velando por su integridad física y el respeto a sus derechos.

De este modo, el ministro ha asegurado que ha pedido al cónsul que verifique las condiciones, como el suministro de agua y alimentos, así como el estado de salud de los retenidos. Además, se ha trasladado a las autoridades del centro que algunos son parlamentarios y, por tanto, tienen unas garantías y unas inmunidades que "son superiores", lo que, ha precisado, no quiere decir que no presten la misma atención al resto de españoles. "Pero igual que ha habido países que sus parlamentarios han salido ya, exigimos que los nuestros lo hagan de la misma manera y, en general, cualquier situación médica que se pueda dar con ellos también se les está trasladando a las autoridades israelíes", ha añadido.

