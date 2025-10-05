¡La avaricia ha roto el saco! Álex y Mylka se van con las manos vacías por su traición

La entrenadora de mujeres ha decidido quedarse con el candidato apadrinado por Joaquín y Susana para enfrentarse al decisivo momento en Emparejados.

Ambos amantes del surf y de los viajes han hecho sus alegatos sobre el motivo por el que deberían quedarse juntos y elegir beso los dos para llevarse 6.000 euros y un viaje a Punta Cana.

Álex y Mylka han elegido cobra y se han quedado sin nada en Emparejados. Los dos candidatos han hablado de la energía que han sentido en el último momento que les ha hecho tomar esa decisión, pero han firmado una bonita amistad en el programa.