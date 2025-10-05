Antena 3 LogoAntena3
Mejores momentos | Audiciones

Diana Navarro sorprende a esta talent antes de su audición: “¡Qué alegría!”

La cantante ha querido darle ánimos a Mar antes de que se enfrentase al juicio de los coaches en plató.

Diana Navarro y Mar

El padre de Mar, una de las aspirantes de las terceras Audiciones a ciegas de La Voz, trabajó durante un tiempo con Diana Navarro, en el que la joven llegó a compartir grandes momentos e incluso escenario con ella.

Justo antes de salir a actuar, el padre de Mar le adelantaba a su hija que había alguien que quería verla y desearle suerte. La joven no pudo evitar emocionarse al ver a Diana Navarro, quién la abrazó al momento.

“¡Qué alegría! ¡qué guapa estás!”, le dijo la cantante a la talent al verla. Ella sabía perfectamente que su visita la llenaría de ánimos y confiaba firmemente en que conquistaría a los coaches con su voz.

Diana no se equivocaba, ya que Mar cautivó a los coaches de este año y provocó que Pablo utilizase con ella el único megabloqueo que podía usar esta edición. ¡Revive el reencuentro de Diana Navarro y Mar en el vídeo de arriba!

