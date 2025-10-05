Sebastián Yatra confiesa a qué edad le rompieron el corazón por primera vez: “No quiero saber por qué”

La temprana edad de algunos de los talents que están subiéndose al escenario de La Voz desata la admiración de los coaches, como fue el caso de Ferrán. Tras su paso por La Voz Kids, el joven ha probado suerte en la edición adulta y ha entrado por la puerta grande, formando parte del equipo de Pablo López.

Los coaches comentaban que, para los talents, “hay que enamorarse, que te rompan el corazón...”, y ya después, con la experiencia, se podrán escribir canciones.

Ese comentario que ha dicho Pablo López ha despertado un viejo recuerdo de Sebastián Yatra, soltando una revelación que nadie esperaba. “La primera vez que me rompieron el corazón fue a los cuatro años”, ha señalado el coach colombiano.

El malagueño ha levantado las cejas, en señal de asombro, mientras que Malú alucinaba con su comentario. “No quiero preguntar, no quiero saber por qué”, ha comentado la coach entre risas.

El momento ha seguido con más confidencias de Yatra durante su infancia, como el apodo que le pusieron a su hermano mayor. ¡Dale al play y no te pierdas ningún detalle!