La reacción de Blake Lively al nuevo disco de Taylor Swift en el que parece que la defiende tras su polémica

El lanzamiento de The Life of a Showgirl, el nuevo álbum de Taylor Swift, ha desatado una ola de rumores entre sus fans. En redes sociales, muchos usuarios han apuntado a que una de las canciones del disco podría estar inspirada en la que hasta hace poco era una de sus grandes amigas, la actriz Blake Lively.

Aunque ninguna se ha pronunciado al respecto, está claro que la amistad entre ambas se ha deteriorado o, al menos, enfriado debido a que la batalla judicial que la intérprete mantiene con Justin Baldoni salpicara a la artista.

Taylor Swift y Blake Lively | Gtres

En cuanto a las especulaciones del guiño de Swift a Lively surgieron antes del estreno del álbum este 3 de octubre, pues se pensaba que el tema Ruin the Friendship estaba dirigido hacia la actriz. Y lo cierto es que todo hace indicar que no.

Miles de oyentes han identificado posibles referencias a Lively en la canción Cancelled!, una de las más polémicas del disco. En la letra, Swift canta sobre la traición, la cultura de la cancelación y la lealtad. Frases como "Good thing I like my friends cancelled" ("Menos mal que me gustan mis amigos cancelados") alimentaron las interpretaciones sobre una posible alusión a la reciente controversia legal de Lively y Baldoni.

Pero, ¿qué opina Blake Lively sobre el disco de Taylor? En medio del silencio de ambas, un pequeño, pero significativo detalle de Lively ha dado pistas. La actriz le dio Me gusta en Instagram a la publicación del lanzamiento del álbum, devolviendo el presunto apoyo que le ha brindado la cantante.

Eso sí, hasta el momento, Taylor Swift no ha confirmado que ninguna de las canciones esté dedicada a Blake Lively o a otras artistas con las que se especula.