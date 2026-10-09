Esta tarde en Y ahora Sonsoles, vemos cómo se prepara Ceuta para la llegada de los Reyes

Más de dos meses después del salto masivo de migrantes en Ceuta, miles de ellos aún continúan en la ciudad. Estos duermen en asentamientos improvisados, portales o pisos patera, aumentando la tensión y la inseguridad en las calles.

Ante la inminente llegada de los Reyes de España el próximo 13 de octubre, la ciudad se prepara y desmantela algunos campamentos como los de la playa de Benítez o del Trampolín. Una solución que, aunque alivia esas zonas de Ceuta, no evita que los migrantes se trasladen al monte o al centro de la ciudad.

Los Reyes dormirán en Ceuta por primera vez. Una visita sin precedentes ante la que los ceutíes guardan esperanzas de cambio. ¿Lograrán que cambie la situación? ¡Te lo contamos todo, a partir de las 17:00 horas en Antena 3!