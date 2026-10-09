Esta noche, las Audiciones de La Voz llegan a su ecuador: “Quiero ganar y voy a por todas”

Llegamos al ecuador de las Audiciones a ciegas. La tensión aumenta en cada gala y los equipos van tomando forma: “Yo quiero ganar y voy a por todas”.

Una nueva noche en la que los talents se enfrentan a una de las Audiciones más importantes de sus vidas con un único deseo: conseguir que los coaches pulsen el botón y cumplir su sueño de entrar en La Voz.

Melendi, Lola Índigo, Mika y Pablo López tampoco piensan ponérselo fácil entre ellos. Cada vez quedan menos huecos en sus equipos y la batalla por las mejores voces promete ser más intensa que nunca.

Así llegan los equipos al ecuador de las Audiciones a ciegas

Pablo López continúa al frente con ocho talents en su equipo: Adriana, Mónica, Leticia, Lucía, Paz, Karim, Omar y Jhon. El malagueño llega además después de hacerse con los dos plenos de la pasada gala.

Muy cerca están Melendi y Lola Índigo, con siete voces cada uno. El equipo de Melendi está formado por Manuela, Claudia Goicoechea, Enrique, Aura, Rachel, Sonia y Marta Salas; mientras que Lola cuenta con Charlotte, Borja, Irene, Jhonatan, Kika, Marta Berlín y Elena.

Mika llega con seis talents: Rubén, Izan, Carlos, Susi, Beltrán y Teresa. Los cuatro equipos siguen creciendo, pero todavía quedan voces por descubrir. ¿Quién conseguirá hacerse con los talents más deseados de la noche?

¡No te lo puedes perder! Esta noche a las 22.00 horas en Antena 3 y si no puedes esperar, ya lo puedes ver en atresplayer.