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Esta noche a las 22:00h

Esta noche, las Audiciones de La Voz llegan a su ecuador: “Quiero ganar y voy a por todas”

Los equipos empiezan a tomar forma y los coaches de La Voz tienen cada vez más claro que no pueden dejar escapar ninguna gran voz.

Mika, coach de La Voz 2026

Esta noche, las Audiciones de La Voz llegan a su ecuador: “Quiero ganar y voy a por todas”

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Celia Gil
Celia Gil
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Llegamos al ecuador de las Audiciones a ciegas. La tensión aumenta en cada gala y los equipos van tomando forma: “Yo quiero ganar y voy a por todas”.

Una nueva noche en la que los talents se enfrentan a una de las Audiciones más importantes de sus vidas con un único deseo: conseguir que los coaches pulsen el botón y cumplir su sueño de entrar en La Voz.

Melendi, Lola Índigo, Mika y Pablo López tampoco piensan ponérselo fácil entre ellos. Cada vez quedan menos huecos en sus equipos y la batalla por las mejores voces promete ser más intensa que nunca.

Así llegan los equipos al ecuador de las Audiciones a ciegas

Pablo López continúa al frente con ocho talents en su equipo: Adriana, Mónica, Leticia, Lucía, Paz, Karim, Omar y Jhon. El malagueño llega además después de hacerse con los dos plenos de la pasada gala.

Muy cerca están Melendi y Lola Índigo, con siete voces cada uno. El equipo de Melendi está formado por Manuela, Claudia Goicoechea, Enrique, Aura, Rachel, Sonia y Marta Salas; mientras que Lola cuenta con Charlotte, Borja, Irene, Jhonatan, Kika, Marta Berlín y Elena.

Mika llega con seis talents: Rubén, Izan, Carlos, Susi, Beltrán y Teresa. Los cuatro equipos siguen creciendo, pero todavía quedan voces por descubrir. ¿Quién conseguirá hacerse con los talents más deseados de la noche?

¡No te lo puedes perder! Esta noche a las 22.00 horas en Antena 3 y si no puedes esperar, ya lo puedes ver en atresplayer.

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