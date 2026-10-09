Pedro "la lía" en su tirada y termina resolviendo el panel con 0 euros y el Gran Premio

La primera ola de Pedro en el programa la ha ganado a base de arriesgar. Por eso, con la confianza del que se siente ganador y ajeno al peligro, el concursante ha decidido volver a apostar fuerte en sus tiradas. No obstante, en esta ocasión, la avaricia ha roto el saco.

Pedro ha caído en la segunda parte del Gran Premio y, como poseedor del Me lo quedo, el concursante podría haber robado la primera a su compañera Itxaso. Sin embargo, ha optado por tirar y el público se ha llevado las manos a la cabeza: “La que va a liar”, decían detrás de Pedro. Algo que, irremediablemente, se ha hecho realidad: “La he liado”.

Por suerte, todavía tenía el Supercomodín y, esta vez, ha decidido resolver el panel tras utilizar el Me lo quedo y ganar el Gran Premio completo. Un reloj inteligente valorado en 850€ que se convierte en su única recompensa por el panel, teniendo un marcador de 0€.

¿Era mejor tirar o ser más conservador? ¡Saca tus propias conclusiones viendo el vídeo de arriba