“Están de los nervios”: Jorge Fernández alerta de la actitud del público tras la arriesgada estrategia de Pedro

Pedro ha heredado un panel con todas las vocales desveladas y, con 0€ en el marcador, se disponía a sumar tanto dinero como fuera posible con cada tirada. Todo ello con la letra oculta en mente, buscando el codiciado Supercomodín con cada consonante planteada.

La suerte lo ha acompañado en cada lanzamiento y, ya con 325€ acumulados y el gajo en cuestión en su poder, el concursante ha optado por hacer una tirada más: “Así somos de juguetones”. Sin embargo, no se ha conformado con eso y ha arriesgado hasta en dos ocasiones más.

“Tienes un grupete por ahí detrás que cada vez que vas a tirar se echan las manos a la cabeza”, le ha alertado Jorge Fernández: “Están de los nervios”. Bien sea por empatía o por el hecho de que ya tenía 550€ en su poder, Pedro se ha plantado y ha optado por resolver el panel, llevándose el dinero, el Supercomodín y una ovación del público.

¿Te has perdido esta prueba? Dale play al vídeo para verla tantas veces como quieras.