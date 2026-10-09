¿Trompa o trompeta?: Carla reconoce que se “ha columpiado” y pierde 200 euros

La suerte no ha estado del lado de Carla durante buena parte del programa, que veía cómo su dinero se esfumaba una y otra vez quiebra tras quiebra. Sin embargo, en el Panel con Pregunta las cosas han cambiado y todo parecía que iba a llevarse su primera ola.

Si bien ha tenido un desencuentro con la terrible casilla negra, la concursante ha recuperado el turno poco después con el panel mucho más avanzado. Motivo por el que, cuando ha caído en el gajo exprés, las probabilidades estaban a su favor. Carla ha levantado el gajo en cuestión y ha logrado sumar 200€ en tan solo 45 segundos.

Ahora bien, había otros 200€ en juego si respondía bien la pregunta planteada: “¿Qué es? Un instrumento de viento o nariz de los elefantes”. Confiada, ha apostado por la trompeta; perdiendo así el premio al darse cuenta de que, en realidad, se trataba de una trompa.