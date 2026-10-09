¿Quieren los niños ser presidentes del Gobierno?: "Yo no, que ya tengo muchas extraescolares"

España se encuentra en un momento complicado que ha desembocado en un adelanto electoral. Es ahora cuando debemos elegir al que será el presidente del Gobierno y Jimeno ha querido recurrir a los niños para descubrir qué haría un buen presidente: ¿querrían ellos serlo?

En los colegios, muchos niños no dudan ni un segundo. "Sí, porque me encanta mandar", afirma una de las niñas. Otra, en la misma línea, asegura que "tendría discípulos, porque soy una reina".

Pero no todos se lanzan a la piscina. Hay algunos niños que optan por la prudencia: "Yo no, que ya tengo muchas extraescolares". Además, hay otro que sostiene que "su madre no le deja".

Ser presidente no es tarea fácil, pero los niños lo tienen claro y actitud no les falta. ¡No te pierdas las divertidas respuestas que le han dado a Jimeno en el colegio!