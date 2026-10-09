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“¡Es usted una vergüenza!”: Jaime pega a su padre, cansado de los constantes desprecios a Clara

“¡Es usted una vergüenza!”: Jaime pega a su padre, cansado de los constantes desprecios a Clara

LAS HIJAS DE LA CRIADA

El embarazo de Clara desata la tragedia en Las hijas de la criada: Jaime pierde los nervios con Gustavo

El joven estalla contra su padre después de presenciar sus continuas humillaciones a Clara, sin imaginar que Gustavo oculta un terrible secreto sobre su matrimonio y el bebé que esperan.

Patri Bea
Patri Bea
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La tensión familiar ha llegado al límite en Las hijas de la criada. Gustavo, atormentado por saber que Clara y Jaime son hermanos, teme las consecuencias del embarazo y descarga su rabia contra la joven, a quien ridiculiza delante de todos.

Harto de los desprecios y de ver a su padre borracho, Jaime lo saca a la calle y acaba propinándole un puñetazo ante la mirada de Inés. Mientras permanece en el suelo, el empresario recuerda las palabras que Renata le dedicó años atrás por haber renegado de su hija.

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