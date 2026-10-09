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La Voz 2026, en directo: sigue minuto a minuto la cuarta noche de Audiciones a ciegas en Antena 3

Solo quedan dos noches de Audiciones a ciegas por lo que la competencia por cerrar sus equipos de la mejor manera es feroz.

La Voz 2026, en directo: continúa la guerra entre los coaches en las Audiciones a ciegas

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Roberto Fernández Ferreira
Roberto Fernández Ferreira
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La emoción en La Voz no se detiene y los equipos parecen estar tomando forma. Lola Índigo y Melendi cuentan con siete voces, Mika suma seis y Pablo López lidera con ocho... pero todavía queda mucho talento por descubrir.

Esta noche, los coaches se enfrentan a su antepenúltima oportunidad para cerrar sus equipos y todavía tienen muchas armas en su poder. Ya hemos visto bloqueos, superbloqueos y megabloqueos, pero ninguno de los artistas ha dicho su última palabra.

No te pierdas una gala más de Audiciones a ciegas esta noche a las 22:00 horas en Antena 3. ¡Sigue este minuto a minuto para enterarte de todo lo que sucede antes, durante y después!

Melendi, coach de La Voz

Avance exclusivo de La Voz: apenas ha cantado sobre un escenario y se atreve con un temazo de Rosalía

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Mika sigue creciendo con seis talents

Mika ha conseguido reunir ya a Rubén, Izan, Carlos, Susi, Beltrán y Teresa. El coach continúa construyendo un equipo muy variado y llega a esta nueva noche con ganas de encontrar más voces que le sorprendan sobre el escenario.

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Lola Índigo, con siete voces en su equipo

Lola Índigo ya cuenta con un equipo de siete talents: Charlotte, Borja, Irene, Jhonatan, Kika, Marta Berlín y Elena. La coach ha demostrado tener muy claro qué busca y afronta esta cuarta noche dispuesta a seguir sumando voces que encajen con su propuesta.

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¡La Voz afronta su cuarta noche de Audiciones a ciegas!

Las Audiciones a ciegas de La Voz continúan esta noche en Antena 3 con los cuatro coaches cada vez más cerca de completar sus equipos. Lola Índigo, Mika, Melendi y Pablo López siguen buscando esas voces capaces de hacerles pulsar el botón y girar sus sillones.

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