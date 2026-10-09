Minuto a minuto
La Voz 2026, en directo: sigue minuto a minuto la cuarta noche de Audiciones a ciegas en Antena 3
Solo quedan dos noches de Audiciones a ciegas por lo que la competencia por cerrar sus equipos de la mejor manera es feroz.
Publicidad
La emoción en La Voz no se detiene y los equipos parecen estar tomando forma. Lola Índigo y Melendi cuentan con siete voces, Mika suma seis y Pablo López lidera con ocho... pero todavía queda mucho talento por descubrir.
Esta noche, los coaches se enfrentan a su antepenúltima oportunidad para cerrar sus equipos y todavía tienen muchas armas en su poder. Ya hemos visto bloqueos, superbloqueos y megabloqueos, pero ninguno de los artistas ha dicho su última palabra.
No te pierdas una gala más de Audiciones a ciegas esta noche a las 22:00 horas en Antena 3. ¡Sigue este minuto a minuto para enterarte de todo lo que sucede antes, durante y después!
Mika sigue creciendo con seis talents
Mika ha conseguido reunir ya a Rubén, Izan, Carlos, Susi, Beltrán y Teresa. El coach continúa construyendo un equipo muy variado y llega a esta nueva noche con ganas de encontrar más voces que le sorprendan sobre el escenario.
Lola Índigo, con siete voces en su equipo
Lola Índigo ya cuenta con un equipo de siete talents: Charlotte, Borja, Irene, Jhonatan, Kika, Marta Berlín y Elena. La coach ha demostrado tener muy claro qué busca y afronta esta cuarta noche dispuesta a seguir sumando voces que encajen con su propuesta.
¡La Voz afronta su cuarta noche de Audiciones a ciegas!
Las Audiciones a ciegas de La Voz continúan esta noche en Antena 3 con los cuatro coaches cada vez más cerca de completar sus equipos. Lola Índigo, Mika, Melendi y Pablo López siguen buscando esas voces capaces de hacerles pulsar el botón y girar sus sillones.
Publicidad