La Voz 2026, en directo: sigue minuto a minuto la cuarta noche de Audiciones a ciegas en Antena 3

La emoción en La Voz no se detiene y los equipos parecen estar tomando forma. Lola Índigo y Melendi cuentan con siete voces, Mika suma seis y Pablo López lidera con ocho... pero todavía queda mucho talento por descubrir.

Esta noche, los coaches se enfrentan a su antepenúltima oportunidad para cerrar sus equipos y todavía tienen muchas armas en su poder. Ya hemos visto bloqueos, superbloqueos y megabloqueos, pero ninguno de los artistas ha dicho su última palabra.

No te pierdas una gala más de Audiciones a ciegas esta noche a las 22:00 horas en Antena 3. ¡Sigue este minuto a minuto para enterarte de todo lo que sucede antes, durante y después!