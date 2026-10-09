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SUEÑOS DE LIBERTAD
Fina descubre la traición de Bianca en Sueños de libertad y rompe con ella tras conocer sus mentiras
La joven se siente utilizada al descubrir que Bianca chantajeó a su marchante para conseguir que sus fotografías participaran en la exposición. Su enfrentamiento termina de la peor manera.
La relación entre Fina y Bianca ha dado un giro inesperado en Sueños de libertad. Después de pasar una noche de pasión con la argentina, Valero ha descubierto que su participación en la exposición no se debía al valor de sus fotografías, sino a una manipulación.
Al enfrentarse a Bianca, esta termina reconociendo que amenazó a su marchante con cancelar la exposición si no incluía las imágenes de Fina. Aunque intenta disculparse, la joven, profundamente decepcionada, no acepta sus explicaciones y acaba echándola del despacho. ¿Decidirá contarle toda la verdad a Marta?