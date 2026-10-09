Fina descubre la traición de Bianca en Sueños de libertad y rompe con ella tras conocer sus mentiras

La relación entre Fina y Bianca ha dado un giro inesperado en Sueños de libertad. Después de pasar una noche de pasión con la argentina, Valero ha descubierto que su participación en la exposición no se debía al valor de sus fotografías, sino a una manipulación.

Al enfrentarse a Bianca, esta termina reconociendo que amenazó a su marchante con cancelar la exposición si no incluía las imágenes de Fina. Aunque intenta disculparse, la joven, profundamente decepcionada, no acepta sus explicaciones y acaba echándola del despacho. ¿Decidirá contarle toda la verdad a Marta?