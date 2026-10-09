La receta de tortas de azúcar y canela de Karlos Arguiñano: el dulce tradicional de la abuela Lola que puedes hacer en casa

Las tortas de la abuela Lola han llegado a Cocina abierta de Karlos Arguiñano como una propuesta perfecta para disfrutar en familia. Para elaborarlas, solo se necesitan harina, agua templada, aceite de girasol, levadura, sal, sésamo y los ingredientes del rebozado.

La preparación comienza mezclando los ingredientes hasta conseguir una masa uniforme, que debe reposar media hora. Después, se forman pequeñas tortas y se fríen hasta dorarse. El secreto final está en rebozarlas en azúcar y canela nada más sacarlas del fuego, para que la mezcla se adhiera perfectamente.