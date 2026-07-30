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CRISIS CEUTA

Cerca de 40.000 personas han cruzado ya la frontera de Marruecos a España: "En Ceuta somos 80.000"

La preocupación va en aumento por la crisis migratoria en Ceuta. Las fuentes de la Guardia Civil estiman que ya son 40.000 las personas que han cruzado la frontera: un migrante por cada dos ciudadanos ceutíes.

Ceuta

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Sara Sanz Navarro
Publicado:

La crisis migratoria en Ceuta preocupa especialmente. Durante toda la semana, miles de personas han cruzado la frontera de Marruecos a España, pero la situación ha sido especialmente crítica este jueves.

Desde las 11 de la mañana del jueves 30 de julio hasta las 18 horas, la Guardia Civil estima que han sido unas 40.000 personas las que han cruzado la frontera. Cifras que por el momento son aproximadas.

En Ceuta, la Guardia Civil y los servicios de emergencia se encuentran desbordados. Arancha, por ejemplo, enfermera y ciudadana ceutí, afirma que la situación es muy grave. "Los hospitales están colapsados", señala.

Según nos cuenta, en Ceuta hay unas 80.000 personas, el doble de las que han entrado hoy en tan solo unas horas. "Esto no es normal, estamos todos los vecinos metidos en las casas", confiesa Arancha.

Mientras las cifras aumentan por momentos, el Gobierno afirma que está negociando con las autoridades marroquíes e internacionales para tratar de llegar a un acuerdo. Además, Pedro Sánchez ha anunciado por redes sociales que han movilizado "todos los recursos necesarios".

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