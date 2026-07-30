Una de las menores que participó en la agresión de Moguer reconoce estar arrepentida: "Lo que he hecho no está bien"

Una de las menores que participaron en la agresión en grupo hacia otra menor en Moguer, Huelva, pide perdón publicamente. Tras hacerse viral los vídeos donde humillan, pegan y ridiculizan entre cuatro a una niña de doce años han sido muchas las críticas que han recibido tanto ellas como sus familias.

Viendo la magnitud del problema, una de las involucradas ha decidido aceptar su culpa así como las consecuencias de sus actos. En este vídeo aparece la menor junto a su madre asegurando que han hablado con "el Duque" y su madre se sincera con un: "Quiero pedir perdón a los padres, a la niña y a toda España" mientras prometen que "esto no volverá a pasar".

Nuestra reportera Andrea Suñé se en encuentra con madre e hija, la menor confiesa ante el micrófono que se arrepiente porque sabe que "lo que he hecho no está bien". "Antes de que pasara todo esto eramos amigas" explica mientras que asegura que "Se llevó año y medio hablando de mí y de mis padres" pero, se ha dado cuenta que no tendría que haberlo hecho.

El colaborador de sucesos Carlos Quílez comenta que la Fiscalía ha archivado el caso ya que los menores son inimputables al ser menores de catorce años, en todo caso son los padres los que deberían responder por los actos de los hijos. Sin embargo, el periodista Jorge García, ha hecho un apunte alegando que en estos momentos hay un adulto siendo investigado por la difusión de los vídeos.

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