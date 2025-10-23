Una merienda saludable o un desayuno delicioso: compota de mango y manzana de Karlos Arguiñano

Karlos Arguiñano es el mejor en esto de elaborar postres rápidos y deliciosos. Una vez más lo ha demostrado con esta compota de mango y manzana.

Ingredientes, para 4 personas

1 mango

3 manzanas ácidas

1 rama de vainilla

1 lima

50 g de azúcar

75 ml de agua

8 cigarrillos de Tolosa

Hojas de menta

Ingredientes Compota de manzana y mango | antena3.com

Elaboración

Pela el mango y las manzanas, trocéalas y ponlas en un cazo. Añade el azúcar y el agua. Abre la vaina de vainilla y agrega tanto las semillas como la vaina. Lava la lima y ralla un poco de la cáscara. Cocina la compota a fuego medio durante 10-12 minutos.

Cocina la compota a fuego medio | antena3.com

Retira la vaina de vainilla, reparte la compota en 4 cuencos, pon dos cigarrillos en cada uno y decóralos con unas hojas de menta.