Para 4 personas
Una merienda saludable o un desayuno delicioso: compota de mango y manzana de Karlos Arguiñano
Un postre, merienda o desayuno ideal, saludable y riquísimo. Karlos Arguiñano lo ha elaborado en un abrir y cerrar de ojos y de la forma más sencilla.
Publicidad
Karlos Arguiñano es el mejor en esto de elaborar postres rápidos y deliciosos. Una vez más lo ha demostrado con esta compota de mango y manzana.
Ingredientes, para 4 personas
- 1 mango
- 3 manzanas ácidas
- 1 rama de vainilla
- 1 lima
- 50 g de azúcar
- 75 ml de agua
- 8 cigarrillos de Tolosa
- Hojas de menta
Elaboración
Pela el mango y las manzanas, trocéalas y ponlas en un cazo. Añade el azúcar y el agua. Abre la vaina de vainilla y agrega tanto las semillas como la vaina. Lava la lima y ralla un poco de la cáscara. Cocina la compota a fuego medio durante 10-12 minutos.
Retira la vaina de vainilla, reparte la compota en 4 cuencos, pon dos cigarrillos en cada uno y decóralos con unas hojas de menta.
Publicidad