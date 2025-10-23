Antena 3 LogoAntena3
Para 4 personas

Una merienda saludable o un desayuno delicioso: compota de mango y manzana de Karlos Arguiñano

Un postre, merienda o desayuno ideal, saludable y riquísimo. Karlos Arguiñano lo ha elaborado en un abrir y cerrar de ojos y de la forma más sencilla.

Karlos Arguiñano es el mejor en esto de elaborar postres rápidos y deliciosos. Una vez más lo ha demostrado con esta compota de mango y manzana.

Ingredientes, para 4 personas

  • 1 mango
  • 3 manzanas ácidas
  • 1 rama de vainilla
  • 1 lima
  • 50 g de azúcar
  • 75 ml de agua
  • 8 cigarrillos de Tolosa
  • Hojas de menta
Elaboración

Pela el mango y las manzanas, trocéalas y ponlas en un cazo. Añade el azúcar y el agua. Abre la vaina de vainilla y agrega tanto las semillas como la vaina. Lava la lima y ralla un poco de la cáscara. Cocina la compota a fuego medio durante 10-12 minutos.

Retira la vaina de vainilla, reparte la compota en 4 cuencos, pon dos cigarrillos en cada uno y decóralos con unas hojas de menta.

Karlos Arguiñano: caldo de berzas, "una receta gallega y auténtica"
