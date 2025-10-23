Un bote imposible: Andrea lo intenta hasta el final… pero la suerte no ayuda

Andrea ha hecho muy buen programa en La ruleta de la suerte y el Panel con Bote no podía ser una excepción. La concursante del atril azul a pesar de saber el panel no ha parado de perseguir de manera incansable el Bote.

La suerte no se ha puesto del lado de Andrea y por más que lo ha intentado, no ha caído en el gajo deseado. Incluso el presentador ha comentado: “¿Qué tipo de broma es esta?”

Aun así, Jorge Fernández ha felicitado a la concursante por su perseverancia y buen juego en La ruleta de la suerte. ¡No te pierdas la jugada de Andrea en el vídeo de arriba!