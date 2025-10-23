MEJORES MOMENTOS | 23 DE OCTUBRE
Un bote imposible: Andrea lo intenta hasta el final… pero la suerte no ayuda
Jorge Fernández ha exclamado “¿Qué tipo de broma es esta?” tras descubrir el gajo en el que ha caído Andrea.
Andrea ha hecho muy buen programa en La ruleta de la suerte y el Panel con Bote no podía ser una excepción. La concursante del atril azul a pesar de saber el panel no ha parado de perseguir de manera incansable el Bote.
La suerte no se ha puesto del lado de Andrea y por más que lo ha intentado, no ha caído en el gajo deseado. Incluso el presentador ha comentado: “¿Qué tipo de broma es esta?”
Aun así, Jorge Fernández ha felicitado a la concursante por su perseverancia y buen juego en La ruleta de la suerte. ¡No te pierdas la jugada de Andrea en el vídeo de arriba!
