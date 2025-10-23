Jorge Fernández revela las cosas que le causan alegría

Este panel habla sobre “Una pequeña alegría: recibir una sorpresa un día cualquiera”. La concursante Andrea lo ha acertado y ha desatado el debate entre Jorge Fernández y el resto de los concursantes en cuanto a qué hace más feliz a cada uno.

Jorge Fernández ha desvelado las pequeñas cosas que le harían feliz cualquier día. Algunas de ellas son pequeñas para él, aunque difíciles de que ocurran.

Sin duda, este panel ha hecho que todos confiesen sus objetivos. ¡Descubre la confesión de Jorge Fernández en el vídeo de arriba!