MEJORES MOMENTOS | 23 DE OCTUBRE

Jorge Fernández revela las cosas que le causan alegría

El presentador ha aprovechado el panel "Una pequeña alegría” para confesar lo que realmente provoca su felicidad.

Jorge Fernández revela las cosas que le causan alegría

Arancha Mela
Publicado:

Este panel habla sobre “Una pequeña alegría: recibir una sorpresa un día cualquiera”. La concursante Andrea lo ha acertado y ha desatado el debate entre Jorge Fernández y el resto de los concursantes en cuanto a qué hace más feliz a cada uno.

Jorge Fernández ha desvelado las pequeñas cosas que le harían feliz cualquier día. Algunas de ellas son pequeñas para él, aunque difíciles de que ocurran.

Sin duda, este panel ha hecho que todos confiesen sus objetivos. ¡Descubre la confesión de Jorge Fernández en el vídeo de arriba!

