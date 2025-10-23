Antena 3 LogoAntena3
Cristina Pedroche reaparece tras ser madre por segunda vez, esta tarde en Y ahora Sonsoles

La presentadora vuelve a la televisión tras su segundo embarazo y lo hace en el plató de Y ahora Sonsoles, donde nos cuenta cómo ha vivido esta nueva etapa y cómo afronta su futuro en familia.

Cristina Pedroche

Cristina Pedroche es uno de los rostros más conocidos de la televisión en nuestro país. Desde hace años, colabora en diferentes programas de televisión y se ha convertido en el símbolo de las Campanadas por excelencia.

Tras unos meses apartada de los medios para disfrutar de la última etapa de su embarazo, Pedroche ha sido madre por segunda vez. Isai, un niño esperado tanto por ella como por su padre, Dabiz Muñoz, ha pasado a ser uno más de su familia.

Hoy, cuatro meses después y completamente renovada, Pedroche reaparece en el plató de Y ahora Sonsoles. ¡No te pierdas su entrevista a partir de las 17:00 en Antena 3!

