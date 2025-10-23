Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

MEJORES MOMENTOS | 23 DE OCTUBRE

“Cuando te alegras mucho, pierdes el turno”: Jorge Fernández predice el destino de Laura

La concursante del atril amarillo ha pagado caro sus celebraciones en La ruleta de la suerte... ¡el karma no perdona!

“Cuando te alegras mucho, pierdes el turno”: Jorge Fernández predice el destino de Laura

Publicidad

Arancha Mela
Publicado:

La mala suerte ha condenado las tiradas de Laura, la concursante ha caído en varias ocasiones en el gajo ‘pierde turno’. Todo ello tras alegrarse en dos ocasiones de que su compañero Pedro perdiera el turno.

La ruleta de la suerte suele devolver el karma. Como bien ha dicho Jorge Fernández: “Cuando te alegras mucho, pierdes el turno” y efectivamente ha ocurrido tal y como había previsto el presentador.

Jorge ya se huele lo que va a ocurrir en La ruleta de la suerte. ¡Revive este momentazo en el vídeo de arriba!

Antena 3» Programas» La ruleta de la suerte» Mejores momentos

Publicidad

Programas

“Cuando te alegras mucho, pierdes el turno”: Jorge Fernández predice el destino de Laura

“Cuando te alegras mucho, pierdes el turno”: Jorge Fernández predice el destino de Laura

Jorge Fernández revela las cosas que le causan alegría

Jorge Fernández revela las cosas que le causan alegría

Una merienda saludable o un desayuno delicioso: compota de mango y manzana de Karlos Arguiñano

Una merienda saludable o un desayuno delicioso: compota de mango y manzana de Karlos Arguiñano

Karlos Arguiñano: caldo de berzas, "una receta gallega y auténtica"
Para 4 personas

Karlos Arguiñano: caldo de berzas, "una receta gallega y auténtica"

Ada Lluch
Seguridad España

"España no es un país seguro por culpa de la inmigración masiva", asegura la influencer trumpista Ada Lluch

Empresario Martín Varsavsky
Economía

El empresario Martín Varsavsky sobre los ricos en España: "Los españoles tienen envidia, están poco orgullosos de sus triunfadores"

Analizamos con el empresario Martín Varsavsky las palabras del presidente de Mercadona, Juan Roig, sobre que los emprendedores no deben tener vergüenza de ganar dinero.

Talent de La Voz
Mañana a las 22:00h

Avance exclusivo: el nieto de una leyenda del fútbol buscará su hueco en La Voz y sorprender a los coaches

Mañana, uno de los artistas que pisa el escenario tiene un vínculo muy especial con el mundo del deporte: es nieto del histórico futbolista Luis Suárez Miramontes, Balón de Oro en 1960... ¿conseguirá conquistar a los coaches con su actuación?

Miguel Boyer e Isabel Preysler

Los celos de Miguel Boyer con Isabel Preysler: "No le quitaba el ojo de encima cuando les separaban en un evento"

Espejo Público rebate la afirmación de Ada Lluch "España no es un país seguro"

El ataque personal de la influencer trumpista Ada Lluch a Susanna Griso que ha revuelto a los colaboradores: "Tu feminismo es de cartón piedra"

La fuerza de El Hormiguero en cifras

La fuerza de El Hormiguero en cifras

Publicidad