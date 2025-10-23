“Cuando te alegras mucho, pierdes el turno”: Jorge Fernández predice el destino de Laura

La mala suerte ha condenado las tiradas de Laura, la concursante ha caído en varias ocasiones en el gajo ‘pierde turno’. Todo ello tras alegrarse en dos ocasiones de que su compañero Pedro perdiera el turno.

La ruleta de la suerte suele devolver el karma. Como bien ha dicho Jorge Fernández: “Cuando te alegras mucho, pierdes el turno” y efectivamente ha ocurrido tal y como había previsto el presentador.

Jorge ya se huele lo que va a ocurrir en La ruleta de la suerte. ¡Revive este momentazo en el vídeo de arriba!