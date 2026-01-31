VÍDEO INÉDITO: El ritual de Joaquín Sánchez para eliminar las energías negativas

Joaquín no se puede creer el estado en el que están sus ojos horas antes de viajar a Japón, “yo no paso otro reality así, no voy” ha confesado el exfutbolista a su familia recordando la horrible conjuntivitis que sufrió en el viaje por América.

Para intentar subsanar la situación, Joaquín ha decidido hacer un ritual con romero para eliminar de su cuerpo todas las energías negativas.

Una práctica a la que sus hijas y Susana Saborido se han sumado incluso lavándose las manos con sal para sacar todo lo malo. ¿Habrán conseguido llegar al inicio del viaje con buen píe?