Mejores momentos | Programa 4
El bonito mensaje de Jessica Goicoechea tras bailar con su hermano Cristian: “Gracias por darnos la oportunidad”
La influencer ha tenido la oportunidad de bailar por primera vez con su hermano Cristián, un momento que ha querido agradecer a El Desafío.
Jessica Goicoechea ha impresionado a todos al convertirse en una más del cuerpo de baile de El Desafío. La concursante ha trabajado durante toda la semana una espectacular coreografía que ha ejecutado a la perfección en el programa.
El reto tenía un punto más de emoción ya que Jessica Goicoechea ha podido disfrutar de la coreografía bailando por primera vez con su hermano Cristian Soto.
Un momento lleno de complicidad que la concursante ha querido agradecer al programa. “Es algo que no llevamos para siempre”, ha asegurado Jessica Goicoechea sobre el momento junto a su hermano.
