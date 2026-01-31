Antena3
Mejores momentos | Programa 4

El bonito mensaje de Jessica Goicoechea tras bailar con su hermano Cristian: “Gracias por darnos la oportunidad”

La influencer ha tenido la oportunidad de bailar por primera vez con su hermano Cristián, un momento que ha querido agradecer a El Desafío.

El bonito mensaje de Jessica Goicoechea tras bailar con su hermano Cristian

Carmen Pardo
Publicado:

Jessica Goicoechea ha impresionado a todos al convertirse en una más del cuerpo de baile de El Desafío. La concursante ha trabajado durante toda la semana una espectacular coreografía que ha ejecutado a la perfección en el programa.

La alucinante coreografía de Jessica Goicoechea junto a su hermano Cristian en El Desafío

El reto tenía un punto más de emoción ya que Jessica Goicoechea ha podido disfrutar de la coreografía bailando por primera vez con su hermano Cristian Soto.

Un momento lleno de complicidad que la concursante ha querido agradecer al programa. “Es algo que no llevamos para siempre”, ha asegurado Jessica Goicoechea sobre el momento junto a su hermano.

La tensión de Willy Bárcenas en la Pasarela de vértigo a ciegas

La tensión de Willy Bárcenas en la Pasarela de vértigo a ciegas: “Estoy muy nervioso”

Una semana más, ‘El Desafío’ arrasa y es líder y lo más visto de la noche, creciendo y situándose a grandes distancias de las siguientes opciones. El formato conducido por Roberto Leal lidera con un 15% de share, aventajando en +5,7 y +5 puntos a sus competidores. Disparándose a un espectacular 24,5% de share entre los niños de 4 a 12 años. El espacio, cuya gala ganó anoche Patricia Conde, supera los 1,4 millones de espectadores de media y +3,8 millones de espectadores únicos en su emisión en...
AUDIENCIAS

El Desafío triunfa en prime time, líder y lo más visto del viernes

