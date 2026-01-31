Antena3
Ha ocurrido esta semana

¿Pelea en La ruleta de la suerte? Jorge Fernández vs Joaquín Padilla, por una hamburguesa

Uno de los paneles de esta semana en La ruleta de la suerte ha generado un poco de tensión entre Jorge Fernández y Joaquín Padilla.

¿Pelea en La ruleta de la suerte? Jorge Fernández vs Joaquín Padilla discuten por una hamburguesa

Un plato muy apetitoso para unos y nada que ver para otros. Ya lo dice el refrán: para gustos, los colores.

Esta semana ha tenido lugar una discusión en La ruleta de la suerte por uno de los paneles con bote que se juega cada día al final del programa.

La discordia ha surgido entre Jorge Fernández y Joaquín Padilla por una hamburguesa de lentejas y remolacha. Ambos difieren en considerarla como hamburguesa o no.

Laura Moure también se ha visto obligada a entrar en la discusión y pronunciarse. ¡No te pierdas cómo ha sucedido todo! ¿A favor o en contra de este tipo de hamburguesas?

