Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Avance

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Marisol llega a la colonia... ¿cómo reaccionará Pablo?

Miguel se encuentra por la colonia con Marisol, su amor platónico, mientras Pablo empieza a ponerse nervioso. ¿Qué hará su examante en Toledo?

Marisol

Publicidad

En el próximo capítulo de Sueños de libertad

Begoña seguirá muy preocupada por Juanito, aunque parece que el tratamiento funcionará y el pequeño irá mejorando.

Por otro lado, la enfermera le confirmará a Andrés que no puede denunciar a Gabriel ya que no quiere que su hijo crezca sin su padre y que la gente lo señale.

Gabriel se enfrentará a María: no quiere que nadie les vea juntos. Mientras, Andrésamenazará a María con denunciarla ante las autoridades por adulterio si no le concede la nulidad matrimonial. ¿Qué hará la joven?

Por otro lado, Damián visitará por primera vez el local donde abrirá su nuevo negocio que es el antiguo local en el que Joaquín comenzó con su negocio de embalaje.

Cloe recibirá una misteriosa llamada: es el novio de Valentina que pregunta por ella. No sabe nada de ella y la busca desesperado. ¿Le contará Cloe dónde está su amiga o decidirá protegerla?

Además, Miguel se encontrará en una terraza a Marisol, su amor platónico y a la que su padre conoce muy bien porque es...¡su amante!

Por eso, cuando Pablo Salazar descubre que esa mujer se encuentra en la ciudad se pondrá muy nervioso. ¿Estará a punto de ser descubierto?

Y si no puedes esperar, adelántate en atresplayer.

Antena 3» Series» Sueños de libertad» Avances

Publicidad

Series

Marisol

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Marisol llega a la colonia... ¿cómo reaccionará Pablo?

Fernando Andina llega a Sueños de libertad de la mano de Pablo Salazar: "Me encanta mi personaje

Fernando Andina llega a Sueños de libertad de la mano de Pablo Salazar: "Me encanta mi personaje"

Mert Ramazan Demir

Mert Ramazan Demir celebra su cumpleaños triunfando como Ferit en Una nueva vida: “Nivel 28 desbloqueado”

Bahar
Avance

¡Recta final de Renacer! Bahar intenta evitar el mayor error de Uras, ¿lo conseguirá?

Gabriel Begoña
Resumen

Capítulo 488 de Sueños de libertad; 30 de enero: Begoña, preocupada por Juanito al darse cuenta de que su bebé tiene mucha fiebre

Gabriel
Capítulo 488

Begoña, harta de Gabriel, le confiesa que sabe toda la verdad: “Si me respetaras, no tendrías una aventura con María”

La enfermera no puede más y le acaba desvelando a su marido que sabe que le ha mentido. ¿Le acabará denunciando?

Julia
Capítulo 488

María vuelve a utilizar a Julia para hacer daño a Begoña: “Es una pena que tu madre no pueda pasar más tiempo contigo”

La mujer de Andrés ataca a la enfermera manipulando a la pequeña De la Reina.

Alfonso Lara en Perdiendo el juicio

Alfonso Lara es Rafa, el abogado más veterano de Perdiendo el juicio

Halis

“Es hora de que demuestre mi poder”: Halis toma el control en el próximo capítulo de Una nueva vida

Digna

“Conmigo podéis estar tranquilas”: Digna habla con Cloe tras descubrir que mantiene una relación con Marta

Publicidad