Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Marisol llega a la colonia... ¿cómo reaccionará Pablo?

En el próximo capítulo de Sueños de libertad…

Begoña seguirá muy preocupada por Juanito, aunque parece que el tratamiento funcionará y el pequeño irá mejorando.

Por otro lado, la enfermera le confirmará a Andrés que no puede denunciar a Gabriel ya que no quiere que su hijo crezca sin su padre y que la gente lo señale.

Gabriel se enfrentará a María: no quiere que nadie les vea juntos. Mientras, Andrésamenazará a María con denunciarla ante las autoridades por adulterio si no le concede la nulidad matrimonial. ¿Qué hará la joven?

Por otro lado, Damián visitará por primera vez el local donde abrirá su nuevo negocio que es el antiguo local en el que Joaquín comenzó con su negocio de embalaje.

Cloe recibirá una misteriosa llamada: es el novio de Valentina que pregunta por ella. No sabe nada de ella y la busca desesperado. ¿Le contará Cloe dónde está su amiga o decidirá protegerla?

Además, Miguel se encontrará en una terraza a Marisol, su amor platónico y a la que su padre conoce muy bien porque es...¡su amante!

Por eso, cuando Pablo Salazar descubre que esa mujer se encuentra en la ciudad se pondrá muy nervioso. ¿Estará a punto de ser descubierto?

