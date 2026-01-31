Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | Programa 4

Las lágrimas de Patricia Conde tras su espectacular apnea: “Estaba pensando en mi abuelo”

La presentadora no ha podido contener la emoción al recordar una bonita historia vivida con su abuelo que le ha ayudado a sacrificarse para lograr esa increíble marca en la apnea.

Las lágrimas de Patricia Conde tras su espectacular apnea

Publicidad

Carmen Pardo
Publicado:

Patricia Conde ha demostrado que tiene más fuerza que la que pensaba al sacrificarse en la apnea para lograr los 3:43 minutos bajo el agua.

¡Impresionante! Patricia Conde, toda una guerrera, con 3:43 minutos en apnea

La concursante ha querido explicar entre lágrimas una bonita anécdota con su abuelo que ha recordado durante la prueba para lograr sacar lo máximo de si misma.

“Olé mi boxeadora” le dijo su abuelo al conocer que se había pegado por defender a otro niño. Una historia que a Patricia Conde le ha servido para aplicar en la apnea bajo el lema, “he dejado que la vida me golpeé un poco, porque eso ayuda a crecer” ha asegurado la concursante de El Desafío.

La alucinante coreografía de Jessica Goicoechea junto a su hermano Cristian en El Desafío

La alucinante coreografía de Jessica Goicoechea junto a su hermano Cristian en El Desafío

Antena 3» Programas» El Desafío

Publicidad

Programas

Las lágrimas de Patricia Conde tras su espectacular apnea

Las lágrimas de Patricia Conde tras su espectacular apnea: “Estaba pensando en mi abuelo”

¿Pelea en La ruleta de la suerte? Jorge Fernández vs Joaquín Padilla discuten por una hamburguesa

¿Pelea en La ruleta de la suerte? Jorge Fernández vs Joaquín Padilla, por una hamburguesa

Una semana más, ‘El Desafío’ arrasa y es líder y lo más visto de la noche, creciendo y situándose a grandes distancias de las siguientes opciones. El formato conducido por Roberto Leal lidera con un 15% de share, aventajando en +5,7 y +5 puntos a sus competidores. Disparándose a un espectacular 24,5% de share entre los niños de 4 a 12 años. El espacio, cuya gala ganó anoche Patricia Conde, supera los 1,4 millones de espectadores de media y +3,8 millones de espectadores únicos en su emisión en...

El Desafío triunfa en prime time, líder y lo más visto del viernes

Roberto Leal y Mercedes se retratan tras su aventura en Oporto: ¿Quién se atreve más en Nos vamos de madre?
Se mojan

Roberto Leal y Mercedes se retratan tras su aventura en Oporto: ¿Quién se atreve más en Nos vamos de madre?

El bonito mensaje de Jessica Goicoechea tras bailar con su hermano Cristian
Mejores momentos | Programa 4

El bonito mensaje de Jessica Goicoechea tras bailar con su hermano Cristian: “Gracias por darnos la oportunidad”

¿Uñas negras tras limpiar las alcachofas? Descubre el truco de Arguiñano para que esto no pase
¡No falla!

¿Uñas negras tras limpiar las alcachofas? Descubre el truco de Arguiñano para que esto no pase

Hay algunos alimentos que al manipularlos pueden dejarte mancha en la piel o las uñas, como ocurre con las alcachofas, los nísperos y el colorante alimenticio usado en paellas.

Así ha quedado el ranking general tras el cuarto programa de El Desafío
Clasificación | Programa 4

Así ha quedado el ranking general tras el cuarto programa de El Desafío

Jessica Goicoechea y Patricia Conde han escalado posiciones en la clasificación general tras sus increíbles desafíos del cuarto programa.

Así llegan Manu y Rosa a la semana decisiva en Pasapalabra: duelo de estadísticas a punto de caer el bote

Así llegan Manu y Rosa a la semana decisiva en Pasapalabra: duelo de estadísticas a punto de caer el bote

Sonámbula

Diario de una sonámbula: "Una vez me desperté en el pasillo de un hotel y no sabía cómo había llegado allí"

Descubrir los ‘problemas’ de ser millonario, objetivo de María y Ana esta noche en Atrapa un millón

Descubrir los ‘problemas’ de ser millonario, objetivo de María y Ana esta noche en Atrapa un millón

Publicidad