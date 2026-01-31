Las lágrimas de Patricia Conde tras su espectacular apnea: “Estaba pensando en mi abuelo”

Patricia Conde ha demostrado que tiene más fuerza que la que pensaba al sacrificarse en la apnea para lograr los 3:43 minutos bajo el agua.

La concursante ha querido explicar entre lágrimas una bonita anécdota con su abuelo que ha recordado durante la prueba para lograr sacar lo máximo de si misma.

“Olé mi boxeadora” le dijo su abuelo al conocer que se había pegado por defender a otro niño. Una historia que a Patricia Conde le ha servido para aplicar en la apnea bajo el lema, “he dejado que la vida me golpeé un poco, porque eso ayuda a crecer” ha asegurado la concursante de El Desafío.