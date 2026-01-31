Antena3
Roberto Leal y Mercedes se retratan tras su aventura en Oporto: ¿Quién se atreve más en Nos vamos de madre?

El presentador y su madre se han retado para ver quién es el más echado para adelante de los dos.

Después de su aventura en Oporto, Roberto Leal y su madre, Mercedes, se han enfrentado a un test tan divertido como revelador para saber quién es el más valiente de los dos. Con dos carteles con sus caras, madre e hijo han tenido que mojarse sobre quién creían que es más lanzado de los dos.

Desde meterse en el agua helada del Atlántico, subirse a una tabla de surf o volar más alto en un túnel de viento, hasta cuestiones más cotidianas como quién prueba antes la comida local, quién se marea primero en el barco por el Duero o quién acaba pidiendo repetir la experiencia.

El juego no ha hecho más que confirmar lo visto en los programas. Roberto es el que ha tenido que tirar de Mercedes en muchas ocasiones, pero ella ha terminado disfrutando y superando todos sus miedos.

Una semana más, ‘El Desafío’ arrasa y es líder y lo más visto de la noche, creciendo y situándose a grandes distancias de las siguientes opciones. El formato conducido por Roberto Leal lidera con un 15% de share, aventajando en +5,7 y +5 puntos a sus competidores. Disparándose a un espectacular 24,5% de share entre los niños de 4 a 12 años. El espacio, cuya gala ganó anoche Patricia Conde, supera los 1,4 millones de espectadores de media y +3,8 millones de espectadores únicos en su emisión en...
El Desafío triunfa en prime time, líder y lo más visto del viernes

