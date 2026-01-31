Roberto Leal y Mercedes se retratan tras su aventura en Oporto: ¿Quién se atreve más en Nos vamos de madre?

Después de su aventura en Oporto, Roberto Leal y su madre, Mercedes, se han enfrentado a un test tan divertido como revelador para saber quién es el más valiente de los dos. Con dos carteles con sus caras, madre e hijo han tenido que mojarse sobre quién creían que es más lanzado de los dos.

Desde meterse en el agua helada del Atlántico, subirse a una tabla de surf o volar más alto en un túnel de viento, hasta cuestiones más cotidianas como quién prueba antes la comida local, quién se marea primero en el barco por el Duero o quién acaba pidiendo repetir la experiencia.

El juego no ha hecho más que confirmar lo visto en los programas. Roberto es el que ha tenido que tirar de Mercedes en muchas ocasiones, pero ella ha terminado disfrutando y superando todos sus miedos.