El enfado de María José Campanario con Pilar Rubio: “No entiendo bien el dos”

María José Campanario ha trabajado la puntería para afrontar su reto con una ballesta. La concursante ha conseguido la primera parte del reto a la primera y la segunda tras dos oportunidades.

A la hora de recibir la nota del jurado, Pilar Rubio ha otorgado un dos a la concursante por su desafío.

“Estoy empezando a mosquearme de verdad, no lo entiendo, ha sido muy complicado”, ha dicho la mujer de Jesulín de Ubrique tras ver la nota de los miembros del jurado.