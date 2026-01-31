Mejores momentos | Programa 4
El enfado de María José Campanario con Pilar Rubio: “No entiendo bien el dos”
La concursante no ha entendido la valoración que la ha hecho la miembro del jurado tras completar con éxito su desafío.
María José Campanario ha trabajado la puntería para afrontar su reto con una ballesta. La concursante ha conseguido la primera parte del reto a la primera y la segunda tras dos oportunidades.
A la hora de recibir la nota del jurado, Pilar Rubio ha otorgado un dos a la concursante por su desafío.
“Estoy empezando a mosquearme de verdad, no lo entiendo, ha sido muy complicado”, ha dicho la mujer de Jesulín de Ubrique tras ver la nota de los miembros del jurado.
