Patricia Conde, tras ganar la cuarta gala de El Desafío: “La apnea era la prueba que más odiaba y me ha llevado

Patricia Conde ha superado todas sus expectativas al conseguir llegar a 3:43 minutos en la apnea de El Desafío con mucho sufrimiento.

La concursante se ha mostrado muy agradecida por las valoraciones del jurado al haber conseguido los tres dieces, “fíjate, la prueba que más odiaba me ha llevado a ganar” ha confesado Patricia Conde.

Patricia Conde ha explicado lo importante que es aprender de las cosas que no son muy buenas en la vida, “son maestros de algo”. Sobre su tiempo, la presentadora no esperaba llegar a ese tiempo, pero ha alcanzado un nivel de meditación que le ha hecho llegar a un gran nivel en la apnea.

“Ha sido increíble, nunca me había pasado” ha confesado la concursante tras ganar el cuarto programa de El Desafío.