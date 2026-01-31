Antena3
Patricia Conde, tras ganar la cuarta gala de El Desafío: “La apnea era la prueba que más odiaba y me ha llevado

La concursante se ha alzado con la victoria tras conseguir los tres dieces del jurado al protagonizar una gran prueba de apnea en el cuarto programa de El Desafío.

Carmen Pardo
Patricia Conde ha superado todas sus expectativas al conseguir llegar a 3:43 minutos en la apnea de El Desafío con mucho sufrimiento.

¡Impresionante! Patricia Conde, toda una guerrera, con 3:43 minutos en apnea

La concursante se ha mostrado muy agradecida por las valoraciones del jurado al haber conseguido los tres dieces, “fíjate, la prueba que más odiaba me ha llevado a ganar” ha confesado Patricia Conde.

Patricia Conde ha explicado lo importante que es aprender de las cosas que no son muy buenas en la vida, “son maestros de algo”. Sobre su tiempo, la presentadora no esperaba llegar a ese tiempo, pero ha alcanzado un nivel de meditación que le ha hecho llegar a un gran nivel en la apnea.

“Ha sido increíble, nunca me había pasado” ha confesado la concursante tras ganar el cuarto programa de El Desafío.

Estos son los ocho magníficos que llegan a la sexta temporada de El Desafío

El Desafío, programa líder y lo más visto de la noche del viernes

Una semana más, ‘El Desafío’ arrasa y es líder y lo más visto de la noche, creciendo y situándose a grandes distancias de las siguientes opciones. El formato conducido por Roberto Leal lidera con un 15% de share, aventajando en +5,7 y +5 puntos a sus competidores. Disparándose a un espectacular 24,5% de share entre los niños de 4 a 12 años. El espacio, cuya gala ganó anoche Patricia Conde, supera los 1,4 millones de espectadores de media y +3,8 millones de espectadores únicos en su emisión en...
AUDIENCIAS

El Desafío triunfa en prime time, líder y lo más visto del viernes

El formato conducido por Roberto Leal lidera con un 15% de share, aventajando en +5,7 y +5 puntos a sus competidores.

