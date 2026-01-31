Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

En la tertulia

Juan del Val, sobre la ausencia de Pedro Sánchez en el funeral de las víctimas de Adamuz: “No puedes tenerle miedo a la gente”

La tertulia de actualidad de El Hormiguero se ha inaugurado con el tema del funeral de las víctimas de Adamuz, donde no apareció el presidente del gobierno.

Juan del Val

Juan del Val, sobre la ausencia de Pedro Sánchez en el funeral de las víctimas de Adamuz: “No puedes tenerle miedo a la gente”

Publicidad

Julián López
Publicado:

La tertulia de actualidad de El Hormiguero ha comenzado con el delicado tema del funeral de las víctimas de Adamuz, con la noticia de que Pedro Sánchez no ha aparecido.

Este tema ha sido objeto de debate y análisis en El Hormiguero, siendo Cristina Pardo la que ha abierto la veda al señalar que “tal vez deberían haber estado Pedro Sánchez y Óscar Puente”.

“Tenían que haber estado ahí”, ha añadido Tamara Falcó, mientras que Juan del Val ha metido la puntilla: “Va en el cargo”. El tertuliano ha comentado que, ante esta situación, “no puedes tenerle miedo a la gente”.

Juan del Val no encuentra ninguna explicación para la ausencia de Pedro Sánchez en este funeral, un momento en el que, como presidente del gobierno, se tiene que estar.

“Acompañar a las víctimas es estar ahí”, ha añadido Nuria Roca, independientemente de si sea su responsabilidad. Por último, los tertulianos han señalado una frase que Pedro Sánchez suele decir en estas situaciones y que no entienden del todo qué significa. ¡Dale al play y no te pierdas ningún detalle!

Antena 3» Programas» El Hormiguero

Publicidad

Programas

Patricia Conde, tras ganar la cuarta gala de El Desafío

Patricia Conde, tras ganar la cuarta gala de El Desafío: “La apnea era la prueba que más odiaba y me ha llevado

Juan del Val

Juan del Val, sobre la ausencia de Pedro Sánchez en el funeral de las víctimas de Adamuz: “No puedes tenerle miedo a la gente”

El enfado de María José Campanario con Pilar Rubio: “No entiendo bien el dos”

El enfado de María José Campanario con Pilar Rubio: “No entiendo bien el dos”

VÍDEO INÉDITO: El ritual de Joaquín Sánchez para eliminar las energías negativas
Contenido exclusivo

VÍDEO INÉDITO: El ritual de Joaquín Sánchez para eliminar las energías negativas

Las lágrimas de Patricia Conde tras su espectacular apnea
Mejores momentos | Programa 4

Las lágrimas de Patricia Conde tras su espectacular apnea: “Estaba pensando en mi abuelo”

¿Pelea en La ruleta de la suerte? Jorge Fernández vs Joaquín Padilla discuten por una hamburguesa
Ha ocurrido esta semana

¿Pelea en La ruleta de la suerte? Jorge Fernández vs Joaquín Padilla, por una hamburguesa

Uno de los paneles de esta semana en La ruleta de la suerte ha generado un poco de tensión entre Jorge Fernández y Joaquín Padilla.

Una semana más, ‘El Desafío’ arrasa y es líder y lo más visto de la noche, creciendo y situándose a grandes distancias de las siguientes opciones. El formato conducido por Roberto Leal lidera con un 15% de share, aventajando en +5,7 y +5 puntos a sus competidores. Disparándose a un espectacular 24,5% de share entre los niños de 4 a 12 años. El espacio, cuya gala ganó anoche Patricia Conde, supera los 1,4 millones de espectadores de media y +3,8 millones de espectadores únicos en su emisión en...
AUDIENCIAS

El Desafío triunfa en prime time, líder y lo más visto del viernes

El formato conducido por Roberto Leal lidera con un 15% de share, aventajando en +5,7 y +5 puntos a sus competidores.

Roberto Leal y Mercedes se retratan tras su aventura en Oporto: ¿Quién se atreve más en Nos vamos de madre?

Roberto Leal y Mercedes se retratan tras su aventura en Oporto: ¿Quién se atreve más en Nos vamos de madre?

El bonito mensaje de Jessica Goicoechea tras bailar con su hermano Cristian

El bonito mensaje de Jessica Goicoechea tras bailar con su hermano Cristian: “Gracias por darnos la oportunidad”

¿Uñas negras tras limpiar las alcachofas? Descubre el truco de Arguiñano para que esto no pase

¿Uñas negras tras limpiar las alcachofas? Descubre el truco de Arguiñano para que esto no pase

Publicidad