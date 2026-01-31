Juan del Val, sobre la ausencia de Pedro Sánchez en el funeral de las víctimas de Adamuz: “No puedes tenerle miedo a la gente”

La tertulia de actualidad de El Hormiguero ha comenzado con el delicado tema del funeral de las víctimas de Adamuz, con la noticia de que Pedro Sánchez no ha aparecido.

Este tema ha sido objeto de debate y análisis en El Hormiguero, siendo Cristina Pardo la que ha abierto la veda al señalar que “tal vez deberían haber estado Pedro Sánchez y Óscar Puente”.

“Tenían que haber estado ahí”, ha añadido Tamara Falcó, mientras que Juan del Val ha metido la puntilla: “Va en el cargo”. El tertuliano ha comentado que, ante esta situación, “no puedes tenerle miedo a la gente”.

Juan del Val no encuentra ninguna explicación para la ausencia de Pedro Sánchez en este funeral, un momento en el que, como presidente del gobierno, se tiene que estar.

“Acompañar a las víctimas es estar ahí”, ha añadido Nuria Roca, independientemente de si sea su responsabilidad. Por último, los tertulianos han señalado una frase que Pedro Sánchez suele decir en estas situaciones y que no entienden del todo qué significa. ¡Dale al play y no te pierdas ningún detalle!