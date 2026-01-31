El Desafío triunfa en prime time, líder y lo más visto del viernes

Una semana más, El Desafío arrasa y es líder y lo más visto de la noche, creciendo y situándose a grandes distancias de las siguientes opciones. El formato conducido por Roberto Leal lidera con un 15% de share, aventajando en +5,7 y +5 puntos a sus competidores. Disparándose a un espectacular 24,5% de share entre los niños de 4 a 12 años.

El espacio, cuya gala ganó anoche Patricia Conde, supera los 1,4 millones de espectadores de media y +3,8 millones de espectadores únicos en su emisión en Antena 3.

La próxima semana la emoción estará servida con la apnea de Daniel Illescas, el desafío con la Film Symphony Orchestra de María José Campanario o el escapismo de Willy Bárcenas.