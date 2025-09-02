Mejores momentos | 2 de septiembre
Shaila Dúrcal y Carmen Morales, juntas por primera vez en Pasapalabra… ¡y rivales en La Pista!
Las dos hermanas han protagonizado un duelo fratricida pero lleno de complicidad porque lo han resuelto al 50%, aunque sólo una se ha llevado la victoria.
Pasapalabra ha conseguido reunir por primera vez en el plató a Shaila Dúrcal y Carmen Morales. Las dos hermanas, hijas de Rocío Dúrcal y Antonio Morales, han empezado una nueva visita al programa para ayudar a Manu y a Rosa, cada una defendiendo a un concursante. Por lo tanto, se han convertido en rivales… y directas cuando ha llegado La Pista.
“Mira la cara que pone”, ha comentado Shaila sobre Roberto Leal, que reconocía: “Me encanta este duelo”. Después, el presentador ha anunciado el año de su canción: 2004. Y ha sonado un fragmento que las ha dejado pensativas. Por el ritmo de la salsa, Shaila ha pensado en Marc Anthony y Carmen ha apostado por ‘Mi tierra’, de Gloria Estefan. Una de las dos iba bien encaminada, porque efectivamente se trataba del puertorriqueño.
El cara a cara se ha decido en la siguiente pista. Esta vez sí, el verso de la letra ha ayudado y Carmen ha empezado a cantar ‘Valió la pena’. Se ha llevado los cuatro segundos en juego, aunque reconociendo que el acierto ha sido al 50% gracias a su hermana. ¡No te pierdas este duelo inédito en el vídeo!
