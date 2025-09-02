Shaila Dúrcal y Carmen Morales, juntas por primera vez en Pasapalabra… ¡y rivales en La Pista!

Pasapalabra ha conseguido reunir por primera vez en el plató a Shaila Dúrcal y Carmen Morales. Las dos hermanas, hijas de Rocío Dúrcal y Antonio Morales, han empezado una nueva visita al programa para ayudar a Manu y a Rosa, cada una defendiendo a un concursante. Por lo tanto, se han convertido en rivales… y directas cuando ha llegado La Pista.

“Mira la cara que pone”, ha comentado Shaila sobre Roberto Leal, que reconocía: “Me encanta este duelo”. Después, el presentador ha anunciado el año de su canción: 2004. Y ha sonado un fragmento que las ha dejado pensativas. Por el ritmo de la salsa, Shaila ha pensado en Marc Anthony y Carmen ha apostado por ‘Mi tierra’, de Gloria Estefan. Una de las dos iba bien encaminada, porque efectivamente se trataba del puertorriqueño.

El cara a cara se ha decido en la siguiente pista. Esta vez sí, el verso de la letra ha ayudado y Carmen ha empezado a cantar ‘Valió la pena’. Se ha llevado los cuatro segundos en juego, aunque reconociendo que el acierto ha sido al 50% gracias a su hermana. ¡No te pierdas este duelo inédito en el vídeo!