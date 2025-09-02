Antena 3 LogoAntena3
Mejores momentos | 2 de septiembre

Susto de Manu en la Silla Azul: un fallo le deja al borde de la eliminación de Pasapalabra

El concursante se ha visto en una situación límite al igualar el error de la aspirante: ninguno podía permitirse ya un tropiezo más.

Alberto Mendo
Todas las alarmas se han encendido en Pasapalabra cuando Manu se ha visto al borde de la eliminación en la Silla Azul. El concursante madrileño ha protagonizado el gran susto de la jornada tras cometer un fallo, quedándose en una situación límite sólo un día después de haber vivido un programa histórico junto a Rosa al convertirse en la pareja con más duelos en El Rosco.

Manu y Rosa, sin tregua en un Rosco histórico, trepidante… ¡y con un final inesperado!

Una Silla Azul que transcurría plácidamente para Manu se ha torcido por una confusión entre “órgano” y “organillo”. En este momento, Inma, la aspirante, ya había cometido su primer error. De esta forma, el cara a cara ha quedado nivelado y con máxima tensión para ambos: el siguiente fallo suponía quedar eliminado.

La tensión se ha disparado en el plató, pendiente de cada respuesta tanto de Manu como de Inma. Sin embargo, el desenlace ha llegado en el siguiente turno con el segundo tropiezo de la aspirante. Así, Manu ha podido recuperar su asiento y, además, en un día muy especial para él, como se ha desvelado: ¡su cumpleaños! Menos mal que la Silla Azul ha quedado en susto. ¡Revívela en el vídeo!

