Sebastián Yatra apunta alto: su confesión en La Voz que podría abrir una nueva etapa en su carrera

Sebastián Yatra ha tenido una Gran Batalla en todos los sentidos. Sus talents lo han dado todo sobre el escenario, y siete de ellos lograron el pase a la fase de Asaltos. La Batalla que protagonizaron Oihan, Nando, Noa y Kimy fue de las más especiales, con una interpretación de ‘Wish You the Best’ de Lewis Capaldi que dejó sin palabras a los coaches.

Pero lo más especial fue la vivencia del coach con sus talents antes de la Batalla. “Siento que estuve con amigos”, nos ha señalado Yatra. Una emoción que comparte con los más jóvenes, y con los que no ha dudado en abrirse y compartir sus sentimientos más profundos.

Porque Yatra, que tiene una dilatada carrera en la música, se ha sentido muy cómodo con ellos, y para preparar esta Batalla, el coach colombiano ha señalado un detalle que podría abrir una nueva etapa en su carrera.

“Llevo como tres años escribiendo mucho en inglés”, ha confesado el coach, con ganas de ‘adoptar’ este idioma en sus canciones, y reconociendo que, en algún momento, se animará a presentarnos canciones en inglés. ¿Te gustaría esta nueva etapa de Yatra? ¡Dale play al vídeo y entérate de todo!